Трамп назвал результаты выборов в Конгресс США "разочаровывающими": почему

"Хотя в некоторых отношениях вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, на мой личный взгляд это была очень большая победа", — сказал Дональд Трамп.

Известно, что на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса попали 187 демократов и 203 кандидата от республиканской партии. Следовательно, политическое распределение на месте более или менее пропорционально, ведь от каждой политической силы туда прошли по 48 человек. Но подсчет голосов все еще продолжается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, есть ли угроза, что США снизят поддержку Украины в войне. США продолжат поддерживать Украину в войне против России, независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что до выборов в Конгресс США у многих странное отношение — вроде бы это слом времени и изменение геополитики. Но формы и условия поддержки Украины могут быть разными, подчеркивает Александр Кочетков. И здесь, по его мнению, главное значение имеет не партийная составляющая, а общая усталость американского и мирового общества от войны в Украине – и нарастающее нежелание нести расходы этой войны. Расходы как инфляции, рост цен на энергоносители и прочее. У нас есть, объясняет Александр Кочетков, говорить нашим партнерам не только "Дайте то, дайте это", а изучить и другую фразу дипломатического лексикона "Мы хотим предложить вам".