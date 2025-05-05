Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели, чтобы определиться, как обращаться с Россией.

Трамп дал России 2-4 недели. Фото из открытых источников

"Я скажу вам об этом (доверяет ли он РФ – ред.) через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно – его (диктатора России Путина – ред.) амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", — заявил Дональд Трамп.

Президент США прокомментировал свои недавние слова о том, что РФ, возможно, "водит его за нос". Отвечая на вопрос, почему он так сказал, Трамп избежал критики Путина.

"А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Так что, знаете, я привык, что меня водят за нос", — сказал он.

Также Трамп отказался отвечать на вопрос, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву. "Я не хочу сейчас этого говорить. Пока рано об этом говорить. Я не хочу вдаваться в этот спор", — сказал президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.