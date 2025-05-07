Трамп назвал странную причину вторжения РФ в Украину: громкое заявление

Президент США Дональд Трамп считает, что решение об исключении России из состава G8 в 2014 году было опрометчивым. Об этом он заявил во время беседы с журналистами, передает агентство Associated Press.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Глава Белого дома напомнил, что Россия покинула "Большую восьмерку" после аннексии Крыма, и с тех пор формат саммита ограничился G7.

Трамп охарактеризовал это решение, поддержанное в свое время президентом Бараком Обамой, как "очень глупо", отметив, что участие всех ключевых мировых игроков в дискуссиях важно. По его словам, исключение Москвы из глобального диалога могло повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта в Украине.

"Возможно, именно это привело к тому, что сейчас гибнут миллионы людей", — предположил американский президент, комментируя возможную связь между политическим изоляционизмом и полномасштабной войной в Европе.

Однако, несмотря на критику прошлых решений, Трамп подчеркнул, что пока не планирует инициировать возвращение России в G7.

"Нет, сейчас не самый лучший момент", — заявил он, имея в виду запланированный в 2027 году саммит, который пройдет в США.

Ранее Дональд Трамп также выступил с громким заявлением о роли США в победе в обеих мировых войнах, анонсировав новый американский национальный праздник в честь этих событий.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп призвал соотечественников снизить уровень потребления, несмотря на то, что это один из основных признаков американского стиля жизни. Отвечая на вопрос журналистки NBC Кристен Велкер о том, приведет ли к введению тарифов к повышению цен, Трамп сначала заявил, что пошлины "сделают нас богатыми".