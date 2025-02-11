Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить украинские полезные ископаемые в обмен на американскую помощь. По его словам, Украина фактически согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью NY Post заявил, что США необходимо получить доступ к украинским полезным ископаемым, в частности редкоземельным металлам независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией.

"У них есть очень ценные территории: редкие металлы, нефть, газ и прочее. Я хочу защитить наши деньги, потому что мы тратим сотни миллиардов. Они могут заключить сделку, или нет. Стать российскими, или нет, но наши деньги там. И я говорю: я хочу их обратно. Я сказал им, что хочу эквивалент — 50 миллиардов на редких металлов. Они, по сути, согласились на это", — сказал Трамп.

Также Трамп добавил, что США предоставили Украине "свыше 300 миллиардов долларов", что превосходит сумму помощи от всех других стран. Отметим, что президент Владимир Зеленский в начале февраля отметил, что Украина на самом получила от США 75 миллиардов долларов. По его словам, существует существенная разница между реально полученной помощью и цифрами, которые говорят другие о якобы 177 или 200 миллиардах долларов.

Напомним, что после инаугурации Трампа США продолжают присылать Украине военную помощь, принятую при президенте Байдене. Однако Вашингтон не выделял новые средства при администрации Трампа на военную поддержку Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп может предложить выселять украинцев в другие страны. Такой план согласуется с идеями президента США по Газе.

Также "Комментарии" о том, сколько украинцев поддерживают идею Трампа обмена редкоземельных металлов на оружие США.