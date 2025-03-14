Трамп назвал виновного в войне в Украине и дал новое обещание

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп назвал виновным в полномасштабном вторжении России в Украину бывшего американского президента Джо Байдена. По его словам, если бы вместо Байдена он был президентом, войны в Украине не было бы.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подверг критике бывшего президента США Джо Байдена за войну в Украине. Кроме того, Трамп дал обещание "вытащить" Соединенные Штаты из войны между Украиной и Россией, которую президент США назвал "бедой".
Помимо войны в Украине, Трамп также обвинил Байдена в конфликте на Ближнем Востоке, нынешней инфляции, проблемах с мигрантами и выводе американского контингента из Афганистана.
В итоге Трамп заявил, что в США были якобы сфабрикованы выборы 2020 года, а люди, которые это сделали, должны сесть в тюрьму.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что решение Трампа повлекло за собой рекордное падение доллара за 17 лет.
Также "Комментарии" писали о том, что перед Украиной Трамп предлагал Афганистану провальное соглашение о полезных ископаемых.
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