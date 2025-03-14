Трамп назвал виновного в войне в Украине и дал новое обещание

Президент США Дональд Трамп назвал виновным в полномасштабном вторжении России в Украину бывшего американского президента Джо Байдена. По его словам, если бы вместо Байдена он был президентом, войны в Украине не было бы.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подверг критике бывшего президента США Джо Байдена за войну в Украине. Кроме того, Трамп дал обещание "вытащить" Соединенные Штаты из войны между Украиной и Россией, которую президент США назвал "бедой".

"Кривой Джо Байден втянул нас в настоящую "беду" с Россией (и ВСЕМ ДРУГИМ!), но я собираюсь вытащить нас. Миллионы людей безосновательно погибли, их никогда больше не увидят... и их будет еще много, если мы не завершим и не подпишем Соглашение о прекращении огня и Окончательное соглашение с Россией. Будь я президентом, ВОЙНЫ бы не было. Просто 100% этого не произошло бы", — пишет Трамп.

Помимо войны в Украине, Трамп также обвинил Байдена в конфликте на Ближнем Востоке, нынешней инфляции, проблемах с мигрантами и выводе американского контингента из Афганистана.

"Так же не было бы 7 октября с Израилем, вывод из Афганистана был бы осуществлен с силой и гордостью, и это не был бы самый позорный день в истории нашей страны, это мог бы быть момент славы. Кроме того, не было бы ощутимой инфляции – зато у нас была рекордная инфляция, которой мы никогда раньше не видели, которая уничтожила страну. Кроме того, у нас была бы непроходимая граница, к которой проникало бы очень мало нелегалов", — добавил Трамп.

В итоге Трамп заявил, что в США были якобы сфабрикованы выборы 2020 года, а люди, которые это сделали, должны сесть в тюрьму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что решение Трампа повлекло за собой рекордное падение доллара за 17 лет.

Также "Комментарии" писали о том, что перед Украиной Трамп предлагал Афганистану провальное соглашение о полезных ископаемых.