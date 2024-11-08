logo

BTC/USD

76304.23

ETH/USD

2949.97

LTC/USD

71.93

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп не бросит Украину на произвол судьбы: детали первых телефонных звонков лидерам Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп не бросит Украину на произвол судьбы: детали первых телефонных звонков лидерам Европы

Трамп заявил, что не может заставить только Украину идти на уступки

сегодня, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, понимает, что не может вынудить Украину к уступкам России, не получив определенных уступок со стороны Москвы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Трамп не бросит Украину на произвол судьбы: детали первых телефонных звонков лидерам Европы

Дональд Трамп

Издание напоминает, что во время избирательной кампании Трамп обещал быстро завершить конфликт в Украине, однако его поддержка оставалась неопределенной. Европейские лидеры активно обсуждают возможные шаги на случай, если новая администрация США решит сократить поддержку Украины.

В то же время, по информации Bloomberg, Трамп не намерен "оставить Украину на произвол судьбы". В первой серии телефонных переговоров с европейскими лидерами он дал понять свою позицию. По словам одного из высокопоставленных чиновников, который на условиях анонимности общался с изданием, Трамп в одном из разговоров обсудил возможный подход к мирным переговорам и якобы выразил мнение, что не может требовать от Украины уступок, не получив ничего от Москвы.

Между тем, в ЕС подчеркивают важность поддержки Украины, независимо от позиции США.

"Коллеги очень хорошо понимают, что поддержка Украины — это укрепление нас самих. Если мы будем слабы с Россией, какой сигнал мы пришлем остальному миру, включая Китай", — сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатора Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков уже заявили о том, что РФ не будет идти ни на какие уступки ради урегулирования войны в Украине и не будут менять "целые СВО". При этом считается, что в инаугурацию Трамп не будет принимать никаких решений по Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-08/eu-is-looking-at-ramping-up-ukraine-aid-if-trump-pulls-the-plug
Теги:

Новости

Все новости