Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, понимает, что не может вынудить Украину к уступкам России, не получив определенных уступок со стороны Москвы, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Дональд Трамп

Издание напоминает, что во время избирательной кампании Трамп обещал быстро завершить конфликт в Украине, однако его поддержка оставалась неопределенной. Европейские лидеры активно обсуждают возможные шаги на случай, если новая администрация США решит сократить поддержку Украины.

В то же время, по информации Bloomberg, Трамп не намерен "оставить Украину на произвол судьбы". В первой серии телефонных переговоров с европейскими лидерами он дал понять свою позицию. По словам одного из высокопоставленных чиновников, который на условиях анонимности общался с изданием, Трамп в одном из разговоров обсудил возможный подход к мирным переговорам и якобы выразил мнение, что не может требовать от Украины уступок, не получив ничего от Москвы.

Между тем, в ЕС подчеркивают важность поддержки Украины, независимо от позиции США.

"Коллеги очень хорошо понимают, что поддержка Украины — это укрепление нас самих. Если мы будем слабы с Россией, какой сигнал мы пришлем остальному миру, включая Китай", — сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатора Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков уже заявили о том, что РФ не будет идти ни на какие уступки ради урегулирования войны в Украине и не будут менять "целые СВО". При этом считается, что в инаугурацию Трамп не будет принимать никаких решений по Украине.



