Трамп не будет признавать Зеленского президентом: что делать в этой ситуации

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Ткачик Олеся
Украине необходимо сформировать компетентные команды, которые предложат президенту эффективные пути выхода из нынешней ситуации из США, заявил в эфире "Эспрессо" дипломат Владимир Емельян.
Зеленский и Трамп
По его словам, ситуация во внешней политике приобретает критический характер, ведь напряженность между стратегическими союзниками Украины ставит под сомнение саму природу этих союзов. Он убежден, что нужно четко осознавать, что это катастрофическая ситуация. Такая риторика между партнерами свидетельствует о том, что они либо не союзники, либо стратегические.
При этом Емельян подчеркнул, что возможное непризнание Дональдом Трампом Владимира Зеленского как президента в случае его возвращения к власти в США может повлечь за собой серьезные последствия для всей Украины.
Как возможный вариант выхода из кризиса, он предложил, чтобы Зеленский публично объявил о том, что не будет баллотироваться на второй срок, а его главной задачей является достижение победы Украины и завершение войны.
Емельян убежден, что необходимо срочно формировать новое правительство, обновлять парламент и привлекать специалистов, знающих, что делать. Дипломат также обратил внимание на потенциальную угрозу украинской обороне из-за возможных ограничений со стороны США.
Эксперт обратил внимание на то, что россияне заявляют, что американцы предоставляют Украине данные космической разведки для ударов по военным объектам РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленскому уже предложили подать в отставку.
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