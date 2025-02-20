Трамп не будет признавать Зеленского президентом: что делать в этой ситуации

Украине необходимо сформировать компетентные команды, которые предложат президенту эффективные пути выхода из нынешней ситуации из США, заявил в эфире "Эспрессо" дипломат Владимир Емельян.

Зеленский и Трамп

По его словам, ситуация во внешней политике приобретает критический характер, ведь напряженность между стратегическими союзниками Украины ставит под сомнение саму природу этих союзов. Он убежден, что нужно четко осознавать, что это катастрофическая ситуация. Такая риторика между партнерами свидетельствует о том, что они либо не союзники, либо стратегические.

При этом Емельян подчеркнул, что возможное непризнание Дональдом Трампом Владимира Зеленского как президента в случае его возвращения к власти в США может повлечь за собой серьезные последствия для всей Украины.

"Трампу будет очень важно не потерять свое лицо. Это значит, что он не будет признавать Зеленского президентом. И это будет иметь очень тяжелые последствия для всей Украины. Но Украина была создана не для того, чтобы было хорошо Зеленскому или Трампу. Украина – это десятки миллионов граждан и государство, история которого насчитывает тысячи лет. Мы не можем быть заложниками одного человека в этой политической ситуации", – отметил Емельян.

Как возможный вариант выхода из кризиса, он предложил, чтобы Зеленский публично объявил о том, что не будет баллотироваться на второй срок, а его главной задачей является достижение победы Украины и завершение войны.

Емельян убежден, что необходимо срочно формировать новое правительство, обновлять парламент и привлекать специалистов, знающих, что делать. Дипломат также обратил внимание на потенциальную угрозу украинской обороне из-за возможных ограничений со стороны США.

Эксперт обратил внимание на то, что россияне заявляют, что американцы предоставляют Украине данные космической разведки для ударов по военным объектам РФ.

"То есть мы можем остаться без этой информации. Отключение Starlink или любого другого инструмента может привести к роковым последствиям. Поэтому здесь эмоциям точно не место. Мы должны сформировать сейчас качественные команды по направлениям, которые понимают, что делать, и предложат действующему президенту правильные пути выхода из этой ситуации", — подчеркнул Омелян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленскому уже предложили подать в отставку.



