Трамп не хочет запрещать TikTok в США: причиной назвал миллиарды просмотров собственных роликов

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продолжение работы TikTok в Соединенных Штатах, несмотря на угрозу запрета из-за вопросов национальной безопасности. Одной из причин необходимости работы платформы, Трамп назвал удачную собственную политическую кампанию в TikTok.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп, выступая на консервативном фестивале AmericaFest в Фениксе, заявил, что TikTok стал одним из ключевых инструментов его президентской кампании, обеспечив миллиарды просмотров.

"Мы зашли в TikTok, и мы получили отличную реакцию с миллиардами просмотров. Они принесли мне диаграмму, и это был рекорд, и это было так красиво видеть, и, когда я посмотрел на это, я сказал: "Может быть, нам нужно оставить этого придурка на время"", — сказал Трамп.

Кроме того, 23 декабря Трамп провел встречу с генеральным директором TikTok и заявил, что имеет "теплую точку" к приложению благодаря его популярности во время избирательной кампании.

Министерство юстиции США и большинство законодателей утверждают, что китайский контроль над TikTok представляет угрозу национальной безопасности. В апреле Сенат США принял закон, требующий от китайской материнской компании TikTok, ByteDance, отказаться от платформы из-за опасений относительно возможной утечки данных американских пользователей. В случае отсутствия изменений TikTok может быть запрещен в США уже 19 января 2025, накануне инаугурации Трампа.

TikTok заверяет, что данные американских пользователей хранятся на серверах в США, которыми управляет компания Oracle Corp, а модерацию контента для американской аудитории осуществляют специалисты в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американцев возмутило заявление Трампа, желающего изменить название самой высокой горы США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным, где будут говорить об окончании войны в Украине.