Трамп не хочет запрещать TikTok в США: причиной назвал миллиарды просмотров собственных роликов

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продолжение работы TikTok в Соединенных Штатах, несмотря на угрозу запрета из-за вопросов национальной безопасности. Одной из причин необходимости работы платформы, Трамп назвал удачную собственную политическую кампанию в TikTok.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп, выступая на консервативном фестивале AmericaFest в Фениксе, заявил, что TikTok стал одним из ключевых инструментов его президентской кампании, обеспечив миллиарды просмотров.
Кроме того, 23 декабря Трамп провел встречу с генеральным директором TikTok и заявил, что имеет "теплую точку" к приложению благодаря его популярности во время избирательной кампании.
Министерство юстиции США и большинство законодателей утверждают, что китайский контроль над TikTok представляет угрозу национальной безопасности. В апреле Сенат США принял закон, требующий от китайской материнской компании TikTok, ByteDance, отказаться от платформы из-за опасений относительно возможной утечки данных американских пользователей. В случае отсутствия изменений TikTok может быть запрещен в США уже 19 января 2025, накануне инаугурации Трампа.
TikTok заверяет, что данные американских пользователей хранятся на серверах в США, которыми управляет компания Oracle Corp, а модерацию контента для американской аудитории осуществляют специалисты в США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американцев возмутило заявление Трампа, желающего изменить название самой высокой горы США.
Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным, где будут говорить об окончании войны в Украине.
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