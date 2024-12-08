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Трамп не хотел говорить с Зеленским: стали известны новые детали встречи в Париже

Эмманюэль Макрон убедил Дональда Трампа встретиться с Владимиром Зеленским в Париже.

сегодня, 12:15 comments5979
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Slava Kot

7 декабря в Париже состоялась предварительно неанонсированная трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, избранного президента США Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона. Американские СМИ сообщают, что Трамп не хотел говорить с Зеленским, но изменить позицию его убедил президент Франции.

Трамп не хотел говорить с Зеленским: стали известны новые детали встречи в Париже

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, Эмманюэль Макрон настойчиво пытался убедить Трампа встретиться с Зеленским во время визита во Францию на открытие собора Парижской Богоматери.

"С начала Трамп не хотел проводить встречу, но в конце концов согласился", — сообщает один источник.

Другой источник, также знакомый с деталями встречи Трампа, Зеленского и Макрона рассказал, что она длилась 45 минут. По его словам, проведение такой трехсторонней встречи было принято в последние минуты. Однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак после разговора Зеленского и Трампа заявил, что об условиях встречи было договорено во время его визита в США, который состоялся 4 декабря. По его словам, Украина работает совместно с командой Трампа, чтобы создать план для окончания войны к инаугурации американского политика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после встречи с Зеленским сделал тревожное заявление для Украины. Кроме того, будущий президент США отреагировал на события в Сирии и заявил, что это проявление слабости Путина и призвал его пойти на мирные переговоры для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о советнике Трампа, который резко раскритиковал Зеленского после его встречи в Париже. Причиной стала одежда президента Украины.



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Источник: https://www.axios.com/2024/12/07/trump-ukraine-war-zelensky-macron-paris
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