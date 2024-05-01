Трамп не имеет плана относительно войны в Украине: Какие сложные сценарии может рассматривать

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает не помогать Украине, если Европа не будет помогать так же, как и Штаты. По мнению Сергея Тарана, и это означает, что Трамп вынужден будет помогать Украине хотя бы потому, потому что в последние месяцы американской неопределенности – когда в Конгрессе долго не могли проголосовать за помощь Украине – европейская помощь по объему уже сравнялась с американской.

Дональд Трамп

"Но дело даже не в позиции Европы. Республиканцы себя загнали в плохую ситуацию, когда республиканские избиратели и добрая часть самих республиканцев поддерживают помощь Украине (следует лишь взглянуть на раскол республиканцев в Конгрессе), а сам Трамп очень долго повторял, что вместо оружия" принесет мир за один день",

– считает политолог.

Именно поэтому, добавляет эксперт, сейчас Трамп пытается маневрировать – ища компромисс между своей любимой риторикой изоляционизма и между необходимостью заявлять активную позицию по поводу российско-украинской войны, как того хотят часть его избирателей и однопартийцев.

"Хотя это также означает, что на самом деле никакого плана по Украине у Трампа нет. И в случае его возвращения в Белый дом можно будет ждать чего угодно – от попыток поставить войну на паузу до продолжения долговременной войны. Все эти сценарии будут для Украины сложными. Но важно, что все они будут проходить при активном политическом и финансовом соучастии Вашингтона",

– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что в случае его президентства Соединенные Штаты не дудут Украине ни копейки, пока Европа не начнет давать Киеву столько же денег, как и Вашингтон. Эксперты убеждены, что это заявление означает то, что Трамп все же не исключает финансовую поддержку Киева, и это хорошая новость.