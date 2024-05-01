Трамп не имеет плана относительно войны в Украине: Какие сложные сценарии может рассматривать

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Ткачик Олеся
Кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает не помогать Украине, если Европа не будет помогать так же, как и Штаты. По мнению Сергея Тарана, и это означает, что Трамп вынужден будет помогать Украине хотя бы потому, потому что в последние месяцы американской неопределенности – когда в Конгрессе долго не могли проголосовать за помощь Украине – европейская помощь по объему уже сравнялась с американской.
Дональд Трамп
Именно поэтому, добавляет эксперт, сейчас Трамп пытается маневрировать – ища компромисс между своей любимой риторикой изоляционизма и между необходимостью заявлять активную позицию по поводу российско-украинской войны, как того хотят часть его избирателей и однопартийцев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что в случае его президентства Соединенные Штаты не дудут Украине ни копейки, пока Европа не начнет давать Киеву столько же денег, как и Вашингтон. Эксперты убеждены, что это заявление означает то, что Трамп все же не исключает финансовую поддержку Киева, и это хорошая новость.
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