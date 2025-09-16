Трамп не на шутку испугался Лукашенко: назван крайне показательный момент

США вынуждены были установить контакт с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы сдержать угрозу размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Такое мнение высказал украинский дипломат Роман Бессмертный в эфире телеканала "Эспрессо".

Фото: из открытых источников

"Этот вопрос сейчас почти не поднимается в публичном пространстве. Но вспомните, сколько времени обсуждалось возможное размещение ядерного арсенала в Беларуси. Сегодня Лукашенко перестал говорить об этом — и это не случайно", — отметил он.

По словам дипломата, Вашингтон дал ясно понять белорусскому диктатору, что ни одно размещение стратегического или тактического ядерного оружия в стране не будет приемлемым. В ответ Лукашенко начал играть на уступках, в частности, демонстрируя готовность к освобождению некоторых политических заключенных. В ответ США могут пойти на шаг по частичному ослаблению санкций — например, в контексте авиакомпании "Белавиа".

"Очевидно, что Лукашенко манипулирует ситуацией. Идея, что США сможет оттянуть Лукашенко от Путина, столь же бесперспективна, как попытки расколоть союз между Путиным и Си Цзиньпином. Это утопия. Но если говорить о ядерном вопросе – то его действительно удалось частично обуздать", — подчеркнул он.

Он также обратил внимание на возможные риски при отмене санкций против "Белавиа": это могло бы создать "дыру" в международном санкционном режиме против РФ.

"С одной стороны, Трамп говорит, что европейцы должны активнее оказывать давление на Россию санкциями, а с другой – сам может фактически ослабить режим ограничений, открыв лазейку", – отметил дипломат.

Этот сценарий, по его мнению, позволил бы России возобновлять свою гражданскую авиацию, закупать запчасти и обходить ограничения, установленные международным сообществом.

В итоге Бессмертный заявил, что реальная эффективность контактов между Трампом и Лукашенко фактически нулевая.

