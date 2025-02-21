Трамп не останавливается и в угаре решил выполнить новую прихоть Путина в отношении Украины

Западные СМИ сообщают, что Соединенные Штаты убрали все проукраинские формулировки из совместного заявления стран G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения. В частности, Вашингтон выступил против того, чтобы называть Россию агрессором, что может иметь серьезные последствия, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Чаленко.

Дональд Трамп

"Это огромная опасность. Мы должны помнить, что именно на уровне Большой семерки принято экономическое измерение помощи Украине. В частности, и вопрос, например, использование доходов от замороженных российских активов. И не только это. Многие еще разные направления напрямую координируются G7", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, подобная риторика со стороны администрации президента США Дональда Трампа может играть на руку не только России, но и Китаю. В то же время, Вашингтон выступает против усиления КНР, поэтому такие действия выглядят противоречивыми.

"Вашингтон своими руками разрушает практически всю вертикаль крепости западного мира. Дико за этим наблюдать. Благо, ряд стран G7 выражают возмущение, однако неофициально. Ибо есть дипломатические нормы и правила. Но идет попытка протолкнуть необходимые констатации и тезисы, соответствующие международному праву", — отметил Чаленко.

Кроме того, он обратил внимание, что США должны учитывать еще один важный аспект – создание специального трибунала, который будет заниматься преступлением агрессии России. Этот вопрос уже находится на финальной стадии.

По его словам, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по этому преступлению, поэтому необходимо создание отдельного трибунала. Он верно признает деяния России как акт злости. Отказ от соответствующих формулировок фактически означает извращение реальности, подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США резко отвернулись от Украины.



