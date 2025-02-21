Трамп не останавливается и в угаре решил выполнить новую прихоть Путина в отношении Украины

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Ткачик Олеся
Западные СМИ сообщают, что Соединенные Штаты убрали все проукраинские формулировки из совместного заявления стран G7 к третьей годовщине полномасштабного вторжения. В частности, Вашингтон выступил против того, чтобы называть Россию агрессором, что может иметь серьезные последствия, отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Чаленко.
Дональд Трамп
По его мнению, подобная риторика со стороны администрации президента США Дональда Трампа может играть на руку не только России, но и Китаю. В то же время, Вашингтон выступает против усиления КНР, поэтому такие действия выглядят противоречивыми.
Кроме того, он обратил внимание, что США должны учитывать еще один важный аспект – создание специального трибунала, который будет заниматься преступлением агрессии России. Этот вопрос уже находится на финальной стадии.
По его словам, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции по этому преступлению, поэтому необходимо создание отдельного трибунала. Он верно признает деяния России как акт злости. Отказ от соответствующих формулировок фактически означает извращение реальности, подытожил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США резко отвернулись от Украины.
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