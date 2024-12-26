Трамп не отступит: что предлагает, чтобы Канада стала 51 штатом США

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Кравцев Сергей
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что снизил бы налоги для граждан Канады более чем на 60%, если бы страна согласилась стать 51-м штатом Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Также Трамп упомянул Гренландию, которая находится под контролем Дании. Новоизбранный президент подчеркнул, что этот остров необходим для целей национальной безопасности Штатов. Он добавил, что и местные жители хотели бы находиться в ведении США.
Кроме того, Дональд Трамп написал, что его огорчает то, что США вкладывали миллиарды долларов в ремонт Панамского канала, но им "незаконно руководят замечательные солдаты Китая".
Читайте также на портале "Комментарии" — сын избранного президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, опубликовал сообщение в соцсети X, в котором изображено, что Дональд Трамп добавляет Канаду, Гренландию и Панамский канал в корзину для покупок Amazon.
До этого Дональд Трамп делал неоднократные заявления о желании купить Гренландию из соображений национальной безопасности, сделать Канаду 51-м штатом и вернуть контроль над Панамским каналом. В посте изображено, как Трамп открывает вебсайт Amazon на своем мобильном телефоне и добавляет эти страны в корзину с намерением купить их.
Эрик подписал фото: "Мы вернулись". Накануне Дональд Трамп заявил, что он все еще намерен приобрести Гренландию, автономную территорию Дании, заявив, что владение США и контроль над островом является абсолютной необходимостью для национальной безопасности.
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