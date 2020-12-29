Трамп не передает необходимую информацию новой администрации - Байден

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство
Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют
передаче дел новой администрации. По его словам, новая власть не получает
необходимую информацию.
Фото: foodandmood.com.ua
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Сейчас мы просто не получаем всей необходимой
информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации,
которая идет", — говорится в сообщении.
Как считает победитель президентских выборов, такие действия
администрации Дональда Трампа – проявление безответственности.
Байден подчеркнул, что его кабинет нуждается в понимании текущих дел, которые не предоставляет администрация Трампа, в частности о действиях американских военных в мире и операциям по сдерживанию вражеских проявлений.
"Нам нужна полная информация о планировании бюджета, что
проводится в министерстве обороны и других ведомствах", – заявил оппонент
Трампа.
Он также считает, что
нельзя допустить, чтобы противник воспользовался любой паузой в период смены
администраций и еще раз призвал администрацию главы овального кабинета быть лояльным и дать возможность получить доступ ко всем делам.
Напомним, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил в четверг, что отклонил предложение работать в администрации избранного президента Джо Байдена, чтобы сосредоточиться на городе, который борется с рекордными всплесками пандемии коронавируса. Гарсетти, демократ, который упоминался как возможный кандидат на пост министра транспорта в администрации Байдена, сказал, что с ростом числа инфекций, госпитализаций и смертей во втором по величине городе Америки, он считает, что ему необходимо остаться на посту мэра. "Я очень четко сказал администрации Байдена... Мне нужно быть здесь сейчас. Я хочу быть здесь, и я буду здесь", — сказал Гарсетти репортерам во время пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире из его дома.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.