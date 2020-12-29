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Трамп не передает необходимую информацию новой администрации - Байден

Новоизбранный президент США Джо Байден обвиняет политическое руководство министерства обороны США и одно из управлений Белого дома в препятствовании передачи дел его администрации

сегодня, 07:25
Автор:

Ольга Чародий

 Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона, а также одно из ключевых управлений Белого дома препятствуют передаче дел новой администрации. По его словам, новая власть не получает необходимую информацию.

Трамп не передает необходимую информацию новой администрации - Байден

Фото: foodandmood.com.ua

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая идет", — говорится в сообщении.

Как считает победитель президентских выборов, такие действия администрации Дональда Трампа – проявление безответственности.

Байден подчеркнул, что его кабинет нуждается в понимании  текущих дел, которые не предоставляет администрация Трампа, в частности о действиях американских военных  в мире и операциям по сдерживанию вражеских проявлений.

"Нам нужна полная информация о планировании бюджета, что проводится в министерстве обороны и других ведомствах", – заявил оппонент Трампа.

 Он также считает, что нельзя допустить, чтобы противник воспользовался любой паузой в период смены администраций и еще  раз  призвал администрацию главы овального кабинета быть  лояльным и дать возможность получить доступ ко всем  делам. 

 Напомним, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил в четверг, что отклонил предложение работать в администрации избранного президента Джо Байдена, чтобы сосредоточиться на городе, который борется с рекордными всплесками пандемии коронавируса. Гарсетти, демократ, который упоминался как возможный кандидат на пост министра транспорта в администрации Байдена, сказал, что с ростом числа инфекций, госпитализаций и смертей во втором по величине городе Америки, он считает, что ему необходимо остаться на посту мэра. "Я очень четко сказал администрации Байдена... Мне нужно быть здесь сейчас. Я хочу быть здесь, и я буду здесь", — сказал Гарсетти репортерам во время пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире из его дома.


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Источник: https://www.theguardian.com/global/video/2020/dec/28/biden-says-trump-aides-are-obstructing-his-transition-team-video?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1609199179
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