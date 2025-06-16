Трамп не поддержит Украину так, как Израиль: в США откровенно шокировали объяснением

Администрация Дональда Трампа, по всей вероятности, не планирует поддерживать Украину на уровне, как это происходит с Израилем. Это существенное различие в подходах Вашингтона вызывает удивление даже среди опытных международных обозревателей.

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Известный колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус во время онлайн-общения с читателями признал, что не может найти логического объяснения, почему США проявляют мощную многоуровневую поддержку Израиля, но не демонстрируют аналогичную решительность помощи Киеву.

Один из участников дискуссии спросил, почему известная фраза Дональда Трампа "never again" (никогда снова) применяется только в контексте защиты Израиля, но не Украины. В ответ Игнатиус лишь сказал: "Я не могу этого объяснить. Это действительно трудно понять".

Несмотря на такое отношение, журналист напомнил, что Украина все еще получает разведывательные данные из США, в том числе спутниковые снимки и другую критическую информацию.

В этот же день, 16 июня, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Австрии, признал, что без американской поддержки Украине было бы очень тяжело выжить в условиях войны. Он подчеркнул, что речь идет не только о запросах на новую помощь, но и о готовности Украины закупить оборонные пакеты у США. Обсудить эти вопросы президент планирует на следующей встрече со своим американским коллегой.

В то же время Дональд Трамп вновь заявил о своем намерении способствовать заключению мирного соглашения между Израилем и Ираном. По его мнению, США не являются непосредственным участником конфликта на Ближнем Востоке, однако "оставляют за собой право вмешаться, если это потребуется".

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность поддержки со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за свое существование и независимость. Во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, украинский лидер ответил на вопросы журналистов относительно нынешней ситуации с американской помощью.