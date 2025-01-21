Трамп не положил руку на Библию во время присяги

Во время присяги новый президент США Дональд Трамп не положил руку на Библию, как это принято и как он делал это во время своей первой инаугурации.

Джей ди Венс и Дональд Трамп

На это обратили внимание телеканалы CNN и CBS News .

Перед началом принесения присяги первая леди Мелания Трамп протянула мужу две Библии — одну, подаренную Трампу его матерью, когда он был ребенком, и вторую, которую 16 президент США Авраам Линкольн использовал во время своей инаугурации.

Однако президент не положил на них левую руку, как это принято и как он делал это в 2017 году во время первой инаугурации. Тогда для присяги Трамп избрал семейную Библию XIX века.

В то же время вице-президент Джей Ди Венс, принявший присягу перед Трампом, положил руку на Священное Писание. Книгу держала его жена Уша Вэнса. Она стала первой второй леди США индийского происхождения, исповедующей индуизм.

Впрочем, конституция США не обязывает президента или его помощника во время присяги положить руку на Библию или другой религиозный текст.

В истории США три президента не использовали Священное Писание во время присяги: Джон Квинси Адамс избрал том закона, Теодор Рузвельт принял присягу без каких-либо книг, а Линдон Джонсон использовал католический Миссал, принадлежавший президенту Джону Кеннеди.

Неизвестно почему Трамп не положил руку на Библию, но во время инаугурационного выступления он трижды вспомнил Бога.

В частности, комментируя покушение на него, новый президент заявил, что "Бог спас его, чтобы снова сделать Америку великой". Трамп также отметил, что новая администрация "не забудет свою страну, нашу конституцию и нашего Бога". Кроме того, он описал американцев как один народ, одну семью и одну славную нацию под Богом.

Перед церемонией инаугурации супруги Трампов также посетили богослужения в епископальной церкви Святого Иоанна недалеко от "Дома Блэра" — президентской резиденции в Вашингтоне.

А во время самой инаугурации молитвы произнесли римско-католический кардинал Тимоти Долан и протестантский пастор Франклин Грэм.