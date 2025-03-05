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Трамп не получит Нобелевскую премию мира: что ему посоветует Рубио

Зеленскому советуют не входить в конфликт с Трампом, а просто подождать, когда РФ официально объявит свои требования

сегодня, 14:22
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп принял так называемые "извинения" Владимира Зеленского, и вероятно, переговоры по редкоземельным металлам между странами продолжаться. Как считает политолог Максим Яли, это – хорошая новость.

Трамп не получит Нобелевскую премию мира: что ему посоветует Рубио

Дональд Трамп

"Переговоры ещё даже не начались. Пока все заявления Трампа о его "мирном плане" сводятся к "нужно просто перестать стрелять!" Где-то мы это уже слышали", — говорит эксперт.

Поэтому, по его мнению, сейчас главная задача лично Зеленского и всей украинской дипломатии делать вид, что они готовы к переговорам и не тыкать пальцем в кремлевского диктатора Владимира Путина, а просто дождаться, пока глава МИД РФ Сергей Лавров на официальных переговорах начнёт петь о конституции РФ и требовать отдать без боя Запорожье и Херсон.

"Вот тогда уже и Рубио и другие советники Трампа начнут пытаться убедить Трампа в том, что при таких условиях сделки Нобелевской премии мира ему не видать, зато войдёт в историю как первый президент США, полностью прогнувшийся под Россию в ущерб национальным интересам США", — подчеркнул Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия хочет на переговорах о мире выставить требование о том, что Украина должна ей отдать всю Херсонскую область. Для этого россияне решили, что им нужно закрепиться хоть на каком-то участке по правому берегу Днепра, чтобы претендовать на всю область. Но все попытки осуществить этот план не приносят никакого результата. Силы обороны минусуют оккупантов. Дошло до того, что они отказываются идти в штурмы, но их к этому принуждают.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iQPzqKDE3WXV7cP15iB5JeJLbXLF6fzE8PQdxksHyuzsRsyB5YAhJMQbTaHe9xUVl&id=100004292079149&locale=ru_RU
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