Президент Дональд Трамп устроил ужин для лидеров технологических компаний на ужине в Розовом саду Белого дома после мероприятия, посвященного искусственному интеллекту. Об этом сообщает Business Insider.

Трамп не позвал Маска на ужин с бизнесменами

Среди гостей ужина – соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор Meta Марк Цукерберг, а также более десятка других руководителей ведущих компаний в области искусственного интеллекта и технологий.

Илон Маск, генеральный директор Tesla и прежнее лицо офиса DOGE в Белом доме во времена Трампа не присутствовал, хотя Белый дом заявил, что представитель Маска будет там. В начале этого года Маск публично поссорился с президентом. Трамп заявил, что, по его мнению, Маск вернется в ряды Республиканской партии.

Новая рабочая группа администрации по вопросам образования в области искусственного интеллекта под председательством первой леди Мелании Трамп провела ранее в тот же день мероприятие, в котором приняли участие руководители Google и OpenAI.

Среди лидеров технологий, которые заметили в Белом доме, были Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, Марк Цукерберг – генеральный директор Meta, Тим Кук – генеральный директор Apple, генеральный директор Google Сундар Пичаи, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, соучредитель Scale AI Александр Ван, председатель правления и генеральный директор AMD Лиза Су, основатель Social Capital Чамат Палихатития, Дэвид Сакс – эксперт Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалют, Кэмерон Уилсон – президент Code.org, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп намерен вернуть Пентагону историческое название: переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Белый дом подтвердил, что сегодня президент подпишет указ.

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал в эфире Fox News, что цель инициативы возродить "военную этику". Основная задача — "сдерживать внешнего противника", но при этом он подчеркнул: речь не идет о том, чтобы искать конфликты, а для большей безопасности внутри страны.