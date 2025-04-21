logo

BTC/USD

87250.86

ETH/USD

1575.91

LTC/USD

78.12

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп не приедет в Украину: названы причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп не приедет в Украину: названы причины

Президент США не планирует посещать Украину с официальным визитом

сегодня, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ближайшее время не откликнутся на приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину, пишет в авторской статье для The Hill профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по Украине, России и СССР Александр Мотыль.

Трамп не приедет в Украину: названы причины

Трамп не посетит Украину. Фото из открытых источников

По мнению Мотыля, есть три причины, сдерживающие Трампа и Вэнса от визита в Украину.

Первая причина – дискомфорт, считает профессор. Жизнь в Мар-а-Лаго или Trump Tower может испортить человека, пишет он. И хотя Вэнс в детстве испытал трудности, когда жил в Аппалачах, те времена давно остались позади, а сейчас он предпочитает общение с богатыми и влиятельными, а не с "селюками".

Вторая причина, по мнению профессора, – это отвращение к Украине и Зеленскому. По его словам, в Белом доме считают, что у Украины нет "карт" и самая виновная, ставшая жертвой вторжения, а "ее люди неудачники, поэтому не достойны визита великих лидеров Америки".

Также, по его словам, и Трамп, и Вэнс ненавидят Зеленского якобы из-за того, что тот отказался сотрудничать по делу с Хантером Байденом, но скорее причина этой ненависти в уверенность украинского президента в том, что он лучше понимает Украину, чем они и не боится об этом говорить.

Третья причина, по мнению Мотыля, – это внутреннее беспокойство. Как отметил он, Трамп и Вэнс достаточно знакомы с христианством, в том числе и десятью заповедями, а одна из них касается убийства.

"Хотя их ощущение добра и зла почти угасло, возможно, оно еще достаточно живо, чтобы осознавать: когда они заиграют с обвиняемым в военных преступлениях, разжигании войны и геноциде, то фактически одобряют его массовые убийства украинцев", — пишет Александр Мотыль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/opinion/international/5256946-why-wont-trump-or-vance-visit-ukraine/
Теги:

Новости

Все новости