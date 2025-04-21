Трамп не приедет в Украину: названы причины

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ближайшее время не откликнутся на приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину, пишет в авторской статье для The Hill профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по Украине, России и СССР Александр Мотыль.

Трамп не посетит Украину. Фото из открытых источников

По мнению Мотыля, есть три причины, сдерживающие Трампа и Вэнса от визита в Украину.

Первая причина – дискомфорт, считает профессор. Жизнь в Мар-а-Лаго или Trump Tower может испортить человека, пишет он. И хотя Вэнс в детстве испытал трудности, когда жил в Аппалачах, те времена давно остались позади, а сейчас он предпочитает общение с богатыми и влиятельными, а не с "селюками".

Вторая причина, по мнению профессора, – это отвращение к Украине и Зеленскому. По его словам, в Белом доме считают, что у Украины нет "карт" и самая виновная, ставшая жертвой вторжения, а "ее люди неудачники, поэтому не достойны визита великих лидеров Америки".

Также, по его словам, и Трамп, и Вэнс ненавидят Зеленского якобы из-за того, что тот отказался сотрудничать по делу с Хантером Байденом, но скорее причина этой ненависти в уверенность украинского президента в том, что он лучше понимает Украину, чем они и не боится об этом говорить.

Третья причина, по мнению Мотыля, – это внутреннее беспокойство. Как отметил он, Трамп и Вэнс достаточно знакомы с христианством, в том числе и десятью заповедями, а одна из них касается убийства.

"Хотя их ощущение добра и зла почти угасло, возможно, оно еще достаточно живо, чтобы осознавать: когда они заиграют с обвиняемым в военных преступлениях, разжигании войны и геноциде, то фактически одобряют его массовые убийства украинцев", — пишет Александр Мотыль.