Трамп не приедет в Украину: названы причины

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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ближайшее время не откликнутся на приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину, пишет в авторской статье для The Hill профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по Украине, России и СССР Александр Мотыль.
Трамп не посетит Украину. Фото из открытых источников
По мнению Мотыля, есть три причины, сдерживающие Трампа и Вэнса от визита в Украину.
Первая причина – дискомфорт, считает профессор. Жизнь в Мар-а-Лаго или Trump Tower может испортить человека, пишет он. И хотя Вэнс в детстве испытал трудности, когда жил в Аппалачах, те времена давно остались позади, а сейчас он предпочитает общение с богатыми и влиятельными, а не с "селюками".
Вторая причина, по мнению профессора, – это отвращение к Украине и Зеленскому. По его словам, в Белом доме считают, что у Украины нет "карт" и самая виновная, ставшая жертвой вторжения, а "ее люди неудачники, поэтому не достойны визита великих лидеров Америки".
Также, по его словам, и Трамп, и Вэнс ненавидят Зеленского якобы из-за того, что тот отказался сотрудничать по делу с Хантером Байденом, но скорее причина этой ненависти в уверенность украинского президента в том, что он лучше понимает Украину, чем они и не боится об этом говорить.
Третья причина, по мнению Мотыля, – это внутреннее беспокойство. Как отметил он, Трамп и Вэнс достаточно знакомы с христианством, в том числе и десятью заповедями, а одна из них касается убийства.
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