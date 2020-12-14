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Трамп не разрешил вакцинировать сотрудников Белого дома

Ранее сообщалось, что высокопоставленные члены администрации Трампа будут одними из первых, кто получит вакцину Pfizer / BioNTech

сегодня, 13:33
Автор:

Татьяна Лозовенко

Президент США Дональд Трамп говорит, что он отменил план, согласно которому чиновники Белого дома должны получить вакцину от коронавируса в ближайшие дни. Об этом пишет BBC.

Трамп не разрешил вакцинировать сотрудников Белого дома

Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что высокопоставленные члены администрации Трампа будут одними из первых, кто получит вакцину Pfizer / BioNTech. Но позже Трамп написал в Твиттере, что люди, работающие в Белом доме, "должны получить вакцину несколько позже ... если это не особо необходимо".

В понедельник в США начнется внедрение вакцины. Вакцина обеспечивает до 95% защиты от Covid-19. Первые три миллиона доз распределяться в десятках населенных пунктов во всех 50 штатах США. Первая партия вакцины покинула учреждение в Мичигане в воскресенье, и медработники и пожилые люди выстроились в очереди, чтобы сделать первые прививки.

Воскресная новость о том, что сотрудники Белого дома будут вакцинированы одними из первых, вызвала критику в социальных сетях. Было непонятно, почему Трамп решил изменить планы и как это отразится на усилиях правительства США по защите высокопоставленных чиновников.

Смертность от коронавируса в США резко возросла с ноября, при этом в субботу сообщалось о мировом рекордном ежедневном увеличении на 3309 человек. Внедрение вакцины было названо поворотным моментом в пандемии коронавируса, унесшей жизни почти 300000 человек в США.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство здравоохранения Бельгии подтвердило, что получит меньше доз вакцины Pfizer / BioNTech от Covid-19, чем ожидалось в январе. Причина — проблема на производственной линии  компании Pfizer. Базирующийся в бельгийском Антверпене филиал Pfizer должен был распространить препарат в ЕС, поэтому пострадает не только Бельгия. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55298015
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