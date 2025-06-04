Трамп не рискнет этим: названа причина почему Путину не избежит жесточайшего наказания

Президент США Дональд Трамп пока избегает прямой конфронтации с Кремлем, пытаясь оставить пространство для переговоров с Владимиром Путиным. Однако политическая реальность в США оказывает на него давление все сильнее — и новые антироссийские санкции становятся почти неизбежными. Такое мнение высказал публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире телеканала "Киев24".

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По его словам, Трамп до сих пор демонстрирует доверие к Путину и надеется на возможность достичь с ним договоренностей. В то же время все больше представителей республиканского истеблишмента требуют решительного ответа на действия России, включая расширение санкций.

"Это свидетельствует о том, что даже в его команде понимают — нынешняя мягкая позиция Трампа по отношению к Путину выглядит слишком слабой, особенно на фоне жестких геополитических вызовов", — отметил эксперт.

Богданов также добавил, что Трамп недавно обратился к лидеру республиканского большинства в Конгрессе Джону Тьюну с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Однако, по его мнению, давление со стороны окружающих и общества будет расти.

Напомним, что в начале апреля сенаторы США из обеих партий подали законопроект, предусматривающий введение жестких "вторичных" санкций. Речь идет об ограничениях для стран и компаний, сотрудничающих с Россией — в частности импортные пошлины до 500% на товары из тех стран, которые покупают у РФ нефть, газ или уран.

Юрий Богданов убежден, что в случае обострения ситуации или падения поддержки среди электората Трамп будет вынужден согласиться на новые санкции против Кремля — не по идеологическим соображениям, а для спасения собственного политического имиджа.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Общение длилось около 1 часа 15 минут и охватывало ряд актуальных тем, в том числе недавние атаки на российские военные аэродромы.