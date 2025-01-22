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Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине

Дональд Трамп не закончил войну в Украине за 24 часа, как обещал несколько раз перед выборами.

сегодня, 11:45
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Автор:
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Slava Kot

Президенту США Дональду Трампу хватило суток, чтобы нарушить свое предвыборное обещание – закончить войну в Украине за 24 часа. Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну – всего за один день после вступления в должность президента США. Однако в начале января президент США заявил, что мирные переговоры "сложны" и теперь он планирует закончить войну через 100 дней.

Трамп не сдержал своего главного обещания по Украине

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

В интервью CNN в 2023 году Дональд Трамп пообещал быстро закончить войну в Украине.

"Если я стану президентом, я закончу эту войну за один день, в течение 24 часов", – сказал Трамп.

Трамп не раскрыл детали, как именно планирует завершать войну, однако объяснил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, "у них обоих есть слабые стороны, и они оба имеют сильные стороны, и в течение 24 часов война будет окончена".

После этого Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну и указывал разный срок. Например, в июне 2024 года Трамп обещал решить вопрос войны в Украине сразу после получения должности президента или еще даже до инаугурации.

"До того, как я попаду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я остановлю войну до того, как стану президентом", — сказал Трамп.

Во время президентских дебатов Трамп подтвердил, что решит вопрос войны между Россией и Украиной в момент, когда будет избранным президентом, то есть до инаугурации, которая состоялась 20 января.

Однако, несмотря на обещания Трампа закончить войну в Украине, она продолжается в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявление Зеленского, где президент Украины уведомил желание Трампа закончить войну в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа назвали новый дедлайн окончания войны в Украине. Специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог заявил об идее создать план через 100 дней для установления мира в Украине.



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