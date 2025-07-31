Президент США Дональд Трамп выбрал максимально подходящий момент для установления нового дедлайна Кремля по прекращению войны против Украины.

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В своей аналитической статье для The Telegraph обозреватель Кон Кофлин отмечает, что Трамп уже трижды верил, что ему удалось убедить Владимира Путина согласиться на перемирие. Однако каждый раз реакция Москвы была одинаковой: после разговора с американским президентом следовали ракетные обстрелы одного из украинских городов.

"После таких атак, например, на Киев, Трамп говорил: "Так делать нельзя"", — отмечает журналист.

Кофлин подчеркивает: Трамп с опозданием осознал, что Путин лишь заманивал меня на помощь, чтобы выиграть время для усиления военных усилий РФ, и в действительности не собирался завершать войну. Следовательно, по словам обозревателя, у Кремля осталось менее двух недель, чтобы пересмотреть свою тактику, иначе Россия столкнется с серьезными последствиями.

Эксперт также не сомневается в серьезности намерений Белого дома. Он указывает на выгодные для США международные торговые соглашения, заключенные с ведущими мировыми экономиками как инструмент дополнительного давления.

Одной из ключевых угроз для Путина, по словам Кофлина, могут стать вторичные санкции США, способные существенно ударить по доходам России от энергоресурсов.

"Если лишить Кремль этого источника, рухнет еще один столб гениального плана Путина по восстановлению имперского влияния", — подчеркивает автор.

Также он обращает внимание на признаки растущего давления на Путина внутри страны.

"Серьезность ситуации подтверждается тем, что в этом году Кремль отменил ежегодный военно-морской парад из-за больших потерь на фронте", — пишет Кофлин.

По мнению обозревателя, если Трамп сможет донести до Путина, что выиграть войну уже невозможно, российский лидер будет вынужден согласиться на перемирие по американскому плану.

Как уже писали "Комментарии", Александр Хара, дипломат и директор Центра оборонных стратегий, поделился видением возможных сценариев завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что реалистичный путь для Украины – это длительная и целенаправленная подготовка к затяжному сопротивлению.