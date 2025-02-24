Страны арабского мира, в частности, Саудовская Аравия, которая стала платформой для переговоров между США и Россией, придерживаются более нейтральной позиции относительно войны в Украине. Однако в вопросах безопасности главным союзником Эр-Рияда остается Вашингтон, отметил в эфире 24 канала эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах.

Дональд Трамп

При этом эксперт подчеркнул, что последние заявления свидетельствуют об изменении риторики саудитов. По его словам, до прихода Дональда Трампа Саудовская Аравия была готова играть ключевую роль в мирных переговорах, давить на все стороны конфликта, в частности Россию, для достижения мира.

Однако, добавил Фараджаллах, с первого дня президентства Трампа этот процесс практически прекратился, поскольку Саудовская Аравия не поддерживает его подходы. По словам эксперта, королевство не обращает внимания на заявления Трампа по Украине, ведь считает эту войну не своим делом. В то же время, Трампа ожидают другие вызовы.

Кроме встреч с диктатором Владимиром Путиным по Украине, Крыму и Китаю, Трамп также будет переговоры с арабским миром по ситуации в Секторе Газы. Арабы считают, что план переселения палестинцев является этническими чистками.

"По моему мнению, Трампа ждет поражение на Ближнем Востоке, в Канаде, Мексике и Украине. Саудовская Аравия просто предоставит площадку, но она не будет склонять и уговаривать кого-либо из сторон. Тем более они понимают, что Украину не устраивает позиция Трампа", — подчеркнул Фараджаллах.

Кроме того, в странах Ближнего Востока до сих пор шокированы действиями Трампа и его отношением к союзникам, в частности, Европе и Украине. Это существенно подрывает репутацию США в регионе, что затрудняет создание антииранской коалиции, которую Трамп планировал сформировать.

"Уже не будет никакой коалиции, потому что арабы видят, что Штаты могут бросить своих в любой момент", – убежден эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американцы вместе с россиянами отвергают право украинцев на независимость.



