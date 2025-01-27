Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет удовлетворить чрезмерные и нереалистические требования российского диктатора Владимира Путина, заявила российский политолог Татьяна Станова.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Путин, безусловно, стремится захватить территории, но его главная цель — превратить Украину в государство-сателлит. Эта задача невыполнима, и Трамп никогда не сможет предоставить ему то, чего он требует", — цитирует Составное издание The Times .

Несмотря на опасения, связанные с возможной политикой Трампа, сторонники жесткой линии России рассматривают потенциальные изменения в мировом порядке как открытие новых возможностей для Кремля.

"Даже если между Путиным и Трампом возникнет эскалация или конфликт, современные геополитические изменения двигаются в направлении, которое открывает перед Россией больше шансов", — отмечает политолог.

В то же время, издание напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского, озвученные на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он рассказал, что в начале вторжения Путин поставил ультиматум об его отставке в пользу пророссийского политика Виктора Медведчука.

Сам Путин заявил, что войны в Украине можно избежать, если бы Трамп победил на выборах 2020 года. Зеленский, однако, предостерег от манипуляций Кремля, используя риторику Трампа о якобы фальсификации выборов.

Кроме того, некоторые российские чиновники и военные пропагандисты оправдывают агрессивную политику Кремля ссылаясь на действия Трампа, такие как борьба с "радикальной гендерной идеологией" или стремление изменить геополитическую карту мира.

Одним из таких примеров стало одобрение в России указа Трампа о признании только двух статей. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот документ "росчерком, отменившим бесчеловечную политику равенства".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп уже определил термин "прекращения войны" в Украине и это не 9 мая. Новый план "завершения" войны за 100 дней был приурочен к 9 мая. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, все, что будет приурочено к этой дате – будь то начало переговоров, встреча или завершение войны, будет означать лишь одно – президент США Дональд Трамп "прогнулся" под диктатора Владимира Путина.

Да и вообще, по мнению Голобуцкого, предпосылки для тех "100 дней и 9 мая" минимальны. Ведь, во-первых, Трамп начал жестко закручивать гайки с санкциями. Настолько жестко, добавляет эксперт, что это произвело должное впечатление даже на Индию с Китаем. Логично, что американский президент с удовольствием присмотрелся хотя бы к первым действительно разрушительным результатам своих решений, считает политтехнолог.

