Трамп не собирается заключать мирное соглашение между Украиной и РФ: что продаст как победу

Кремлевский диктатор Владимир Путин осознает риск потерять возможность установить контакт с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, ведь позже это будет гораздо сложнее, отметил в эфире 24 канала эксперт по международным вопросам Александр Краев.

Дональд Трамп

По его словам, есть предположение, что Трамп может пойти на уступки Путину. Впрочем, эксперт уверен, что это не так. Он отмечает, что Трамп склонен начинать с жестких позиций и долго их придерживаться.

С экономической точки зрения Трамп не интересуется снятием санкций с России, поскольку его главным избирательным лозунгом было наращивание добычи собственных ресурсов. Таким образом, Путин не может предложить экономические выгоды новой американской администрации, считает эксперт.

Что касается геополитики, то, по мнению Краева, Трамп неоднократно отмечал, что Америка и Европа должны вместе повлиять на Китай, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Его уступки Москве воспринимались как слабость перед Пекином, что несовместимо с его подходами, добавил эксперт.

Кроме того, эксперт обратил внимание на значительные трудности, которые испытывает Россия. Несмотря на риторику контроля над ситуацией, экономические показатели страны указывают на обратное. В частности, рубль достиг самых плохих показателей за последние 35 лет, а российская армия не успевает компенсировать потери.

Более того, добавляет Краев, ключевые партнеры России, такие как Китай и Индия, постепенно ограничивают поддержку, усиливающуюся новыми санкциями против "теневого флота". Эксперт считает, что именно экономические трудности могут вынудить Путина согласиться на переговоры.

Несмотря на свои заявления о готовности остановить все войны, Трамп, вероятно, будет стремиться не достигнуть мирного соглашения, а временного прекращения огня. Это позволит начать переговоры и представить такой шаг, как победу.

"Во время выборов он сказал, что хочет остановить все войны. Это не значит подписать мирное соглашение – это значит прописать прекращение огня, выйти на начало переговоров при условии, что на линии фронта перестанут стрелять. Трамп может попытаться "продать" это как победу", – считает Краев.

Такую позицию эксперт сравнил с "Авраамовыми соглашениями" первой каденции Трампа, которые нормализовали отношения между Израилем и ОАЭ, но потеряли эффективность после завершения его президентства. То есть соглашения оказались временной мерой, не разрешившей конфликт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден и Трамп загнали Путина в угол.



