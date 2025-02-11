Трамп не теряет времени: министр финансов США едет в Украину обсудить доступ к полезным ископаемым

На этой неделе ожидается визит в Украину министра финансов США Скотта Бессента. Визит состоится в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на информацию источников, осведомленных по этому вопросу.

Министр США станет первым членом кабинета Дональда Трампа, посетившего Украину. Как отмечает издание, он прибудет в Киев через несколько дней после того, как президент США заявил, что его администрация хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к ресурсам в обмен на помощь в защите от вторжения России.

Представитель Белого дома отказался от комментариев, пишет издание.

Также СМИ напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с "серьезными людьми" из администрации Трампа в Украине перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая начнется в пятницу.

Зеленский также заявил о готовности к соглашению, что обеспечит большую поддержку США в обмен на некоторые украинские редкоземельные и другие минералы. "Если мы говорим о соглашении, то давайте заключим соглашение, мы только за это", — сказал он Reuters в интервью, опубликованном в прошлую пятницу, пишет издание.

Напомним, что предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь, как писал портал "Комментарии", заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако отдавать нечего или почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев. По его словам, "интересные" месторождения уже раздали "уважаемым" людям.