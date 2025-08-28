Трамп "не удивлен": в Белом доме цинично прокомментировали массированную атаку на Киев

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала массированный удар России по Киеву, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп "не был доволен" этим событием, но в то же время "не был удивлен". Об этом сообщает Sky News.

Кэролайн Левитт (фото из открытых источников)

Во время брифинга в Белом доме 28 августа Левитт сначала сосредоточилась на внутренних вопросах США и не упомянула об атаке. Однако, отвечая на вопросы журналистов по обстрелу украинской столицы, она отметила, что эта новость не стала неожиданностью для главы государства.

"Эти две страны воюют уже очень долгое время", — подчеркнула представитель администрации.

Она также отметила, что Россия совершила атаку на Киев, а Украина в ответ недавно нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

По словам Левитт, Дональд Трамп стремится к завершению войны, однако отмечает: "лидеры двух стран также должны хотеть ее завершения".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США эмоционально отреагировали на атаку РФ по Киеву . Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог осудил ракетные удары по Киеву 28 августа, назвав их возмутительными и ставящими под угрозу достижение мира, которого добивается Вашингтон.

"Нападение возмутительно и угрожает тому миру, к которому стремится президент (Дональд Трамп — ред.). Цель ударов — не солдаты или военная техника, а жилые районы Киева, гражданские поезда, представительства ЕС и Британского совета, а также невинные граждане", — подчеркнул Келлог.

Таким образом, спецпредставитель подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре несовместимы с какими-либо мирными инициативами.

