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Трамп не упомянул Украину: это хороший или плохой знак

В инаугурационной речи 47-й президент США не упомянул об Украине

сегодня, 21:50
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Марьян Ощановский

Никакого упоминания об Украине в инаугурационной речи Дональда Трампа означает, что в США пока нет четкого сценария завершения российско-украинской войны, считает эксперт по международной политике Максим Несвитайлов.

Трамп не упомянул Украину: это хороший или плохой знак

Трамп не упомянул об Украине. Фото из открытых источников

"Главный итог инаугурационной речи Трампа для Украины состоит в том, что четкого видения сценария завершения этой войны нет. Обо всем, по чему есть хоть рамочное понимание, было сказано. О войне, Украине и Путине мы не услышали ни слова", — отметил Максим Несвитайлов.

По мнению эксперта-международника, "это не хорошо и не плохо, а лишь констатация факта, что "окно возможностей" остается открытым и мы должны использовать его в свою пользу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США. "Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, в огромной степени зависящей от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат ", — подчеркнула Джоанна Хоса.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что война РФ против Украины могла закончиться в конце 2022 года, пишет издание New York Times. По информации издания, в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Украине извлечь выгоду из завоеваний на поле боя и пойти на мирные переговоры с РФ. "Блинкен настоял, чтобы борьба продолжалась. Главный дипломат США часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", — пишет NYT.



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Источник: https://www.facebook.com/nesvitaylov/posts/pfbid0277LYGt6iPr8yfh3BundnYy8F2HjrsUiPmt6ZhpLiBLB74corZwA4SyuCgTXevSPel
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