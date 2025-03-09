Трамп не видит катастрофы, если Украина капитулирует

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Марьян Ощановский
Американский президент Дональд Трамп не исключает, что Украина может проиграть войну против России.
Трамп допустил крах Украины. Фото из открытых источников
Во время эфира на телеканале Fox News у Дональда Трампа спросили, устраивает ли Белый дом ситуация, когда Украина может не выжить, если США окончательно прекратят помощь.
В ответ американский президент спокойно заявил, что Украина может проиграть независимое от того, будет ли получать помощь от Штатов. Он дал понять, что вопрос о капитуляции Украины не слишком волнует его.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.
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