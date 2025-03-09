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Трамп не видит катастрофы, если Украина капитулирует

Президент США не исключает, что Украина может проиграть войну

сегодня, 18:15
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Марьян Ощановский

Американский президент Дональд Трамп не исключает, что Украина может проиграть войну против России.

Трамп не видит катастрофы, если Украина капитулирует

Трамп допустил крах Украины. Фото из открытых источников

Во время эфира на телеканале Fox News у Дональда Трампа спросили, устраивает ли Белый дом ситуация, когда Украина может не выжить, если США окончательно прекратят помощь.

В ответ американский президент спокойно заявил, что Украина может проиграть независимое от того, будет ли получать помощь от Штатов. Он дал понять, что вопрос о капитуляции Украины не слишком волнует его.

"Ну, она (Украина – ред.) может не выжить в любом случае. И второе: эта война не должна была произойти, поэтому мы заканчиваем с этим", – сказал Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.



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Источник: https://www.youtube.com/@FoxNews/videos
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