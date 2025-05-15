Трамп не заинтересован в прекращении войны: на Западе пришли к фатальному выводу

Президент США Дональд Трамп в конце апреля заявило своей решительности ввести дополнительные санкции против России, если Путин не продемонстрирует намерения завершить войну против Украины. После этих слов появился огонек надежды на завершение войны РФ против Украины. Позже глава Белого дома снова вернулся к своим привычным способам смягчения Владимира Путина и давления на Украину. об этом говорится в материале Foreign Policy.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации подчеркивают, если бы Дональд Трамп был искренне заинтересован в давлении на Путина, то его советники должны были бы сказать ему, что сейчас идеальный момент для введения санкций и откладывать этот вопрос больше нельзя. Последние недели европейцы демонстрировали единство и стойкость, выдвигая Москве ультиматум: либо соглашайтесь на прекращение огня, либо готовьтесь к широкому спектру новых санкций. Срок истекал в понедельник вечером. Не получив поддержки США, европейцы пошли на попятную, продлив ультиматум до четверга.

В материале говорится, что ряд важнейших российских нефтегазовых компаний до сих практически не затронуты санкциями, включая "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть". Замораживание зарубежных счетов этих компаний может вывести из игры десятки миллиардов долларов, говорит руководитель отдела политических исследований Киевской школы экономики Наталия Шаповал.

Подчеркивается, введение дополнительных санкций в отношении любых компаний или частных лиц, работающих с ними, значительно усложнит ведение бизнеса для московских нефтяных компаний.

Сенатор США Линдси Грэм утверждает, что у законопроекта Сената, который ужесточит санкции против России, есть поддержка. Но продвижение этого вопроса не происходит.

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