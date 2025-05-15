Трамп неожиданно отреагировал на отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп нашел оправдание, почему российский диктатор Владимир Путин не отправился в Стамбул на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, это произошло из-за отсутствия Трампа в Турции.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Катаре получил вопрос, не разочарован ли он, что Путин проигнорировал призыв Зеленского и не приехал на переговоры в Стамбул. Трамп же решил оправдать Путина, указав, что российский диктатор и не должен приезжать, потому что там не будет президента США.

"Я фактически сказал, почему он должен ехать, если я не поеду? Я не собирался ухать. Я не планировал ехать. Я сказал, я не думаю, что он поедет, если я не поеду и это оказалось правильным. Но у нас есть люди. Марк делает фантастическую работу. Марк там, государственный секретарь… Я не думаю, что Путин поедет, если я не там", — сказал Трамп.

Вместе с тем, Трамп заявил, что рассматривает возможность своего визита в Турцию, если это будет необходимо. Днем ранее президент США также подтвердил готовность прилететь в Стамбул, если переговоры Украины и России приближат окончание войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему подготовка к переговорам в Турции проходит по сценарию Путина. Еще до начала переговоров Украина пошла на ряд уступок, в то время как в Кремле не изменили свою позицию и отправили делегацию низшего ранга.

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР Кирилл Буданов оценил возможность, что Кремль отправит на переговоры в Стамбул двойника Владимира Путина.