Трамп неожиданно высмеял Джей Ди Венса: что опубликовал

Президент США Дональд Трамп снова привлек к себе внимание громкой публикацией в соцсетях. На этот раз он опубликовал изображение, в котором изобразил себя и вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве преследователей бывшего президента США Барака Обамы на автостраде.

Трамп опубликовал мэм с Джей Ди Вэнсом. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал отредактированное изображение преследования О. Дж. Симпсона 1994 года. На нем показано, как белый Ford Bronco мчится по шоссе, а в нем сидит Барак Обама. Его преследуют полицейские автомобили с лицами Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Изображения Трампа и Обамы выглядят нормальными, в то время как лицо Вэнса раздуто и происходит из популярного мема. Несмотря на то, что Трамп таким изображением высмеял своего вице-президента, Вэнс репост мем в соцсети X вместе со смеющимся до слез эмодзи.

Трамп и Вэнс с лицом из мема гонятся за Обамой

Выбранный Трампом кадр является пародией на реальные события 1994 года, когда звезда американского футбола О. Дж. Симпсон в белом Ford Bronco пытался избежать ареста по делу об убийстве своей бывшей жены и ее подруги. Преследования транслировались в прямом эфире, а позже "дело века" завершилось противоречивым оправдательным приговором.

Замена Симпсона на Обаму, очередная политическая провокация от Трампа. Возможно, президент США пытается таким образом отвлечь внимание от громких дел вокруг Джеффри Эпштейна. Некоторые американцы считают, что Трамп мог быть причастен к делам известного сексуального преступника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как из США депортировали туриста из-за мема с яйцеголовым вице-президентом Вэнсом.

Также "Комментарии" писали, что в администрации Трампа намекнули, кто может его заменить в должности президента США.