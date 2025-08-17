Трамп никогда этого не признает: что произошло на встрече с Путиным на Аляске

Рубрики
Slava Kot
15 августа на Аляске встретились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, проведшие переговоры по войне в Украине. Несмотря на заявления Трампа о собственной "уникальной способности заключать соглашения", эксперты считают, что именно Путин вышел из встречи победителем.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в эфире телеканала "Мы — Украина" указал, что Путин получил необходимый результат от встречи с Трампом, в то время как президент США показал слабость.
По мнению бывшего дипломата, встреча на Аляске в очередной раз продемонстрировала, что стратегия Кремля остается неизменной, а именно давить, навязывать повестку дня и использовать амбиции собеседника в свою пользу.
По словам Шамшура, Путин действовал по двум направлениям. С одной стороны, он пытался создать впечатление готовности к мирному урегулированию, а с другой апеллировал к иллюзиям Трампа о возможности "переформатировать мировую политику" и реализовать масштабные экономические проекты.
