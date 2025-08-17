Трамп никогда этого не признает: что произошло на встрече с Путиным на Аляске

15 августа на Аляске встретились президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, проведшие переговоры по войне в Украине. Несмотря на заявления Трампа о собственной "уникальной способности заключать соглашения", эксперты считают, что именно Путин вышел из встречи победителем.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в эфире телеканала "Мы — Украина" указал, что Путин получил необходимый результат от встречи с Трампом, в то время как президент США показал слабость.

"Путину удалось добиться результата. Он был гораздо лучше подготовлен, знал, что говорить. И Трамп еще раз показал, что никакой он не суперпереговорник, а человек, который подвергается давлению со стороны того, кто фактически и психологически, и эмоционально доминирует над ним. Это трудно представить, но Трамп никогда этого не признает", — подчеркнул Шамшур.

По мнению бывшего дипломата, встреча на Аляске в очередной раз продемонстрировала, что стратегия Кремля остается неизменной, а именно давить, навязывать повестку дня и использовать амбиции собеседника в свою пользу.

По словам Шамшура, Путин действовал по двум направлениям. С одной стороны, он пытался создать впечатление готовности к мирному урегулированию, а с другой апеллировал к иллюзиям Трампа о возможности "переформатировать мировую политику" и реализовать масштабные экономические проекты.

"Мировоззрения Трампа и Путина совпадают. Это игра тронов: большие страны доминируют, а более слабые вынуждены подстраиваться", — отметил Шамшур.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Путин выдал себя всего тремя словами во время встречи с Трампом. Чего действительно хочет Россия на войне в Украине.