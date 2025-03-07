Трамп никого не обманул: Келлог раскрыл суть заявления о завершении войны в Украине за 24 часа

Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, действительно обещал закончить войну за 24 часа. Но тогда ни он сам, как и никто с членов его команды не говорили, в какой именно день. И сейчас президент США, запуская диалог с Москвой двигается к результату. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Вспомните, что он говорил о потенциале возвращения украинских территорий. А еще он обещал закончить войну за 24 часа. Мы не сказали, в какой именно день. Но диалог обеих сторон – ключ к этому результату", – отметил спецпосланник Трампа.

Кит Келлог считает, что лидеры США должны вести переговоры с Россией, и вспомнил, что 46-й президент Джо Байден не общался с диктатором Владимиром Путиным "уже два года".

"Президент Трамп говорил с Путиным. Поэтому первый шаг к переменам – это диалог. Это может казаться пустяком, но важно, чтобы лидеры разговаривали", – высказался Келлог.

Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность по поводу демографической ситуации в Украине, заявив, что война приводит к утрате "потерянного поколения". По его словам, численность мужчин призывного возраста резко сократилась, а более 100 000 военнообязанных покинули страну.

"Британцы до сих пор помнят утраты своего потерянного поколения и до сих пор говорят об этом. Мы не хотим, чтобы Украина оказалась в такой же ситуации", – сказал Келлог.

Он подчеркнул, что переговоры принесут долгосрочные выгоды не только Украине и Европе, но и США, поскольку это поможет разрушить глобальные угрозы Вашингтону.

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