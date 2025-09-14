Трамп обещает новые санкции против России: в чем хитрость плана президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые жесткие санкции против России за ее агрессию против Украины. В то же время, американский лидер выдвинул условия для стран НАТО, которые делают реализацию этого сценария маловероятной.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам Трампа, санкции будут введены только в том случае, если все страны НАТО согласятся сделать то же самое и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того президент США призвал союзников установить высокие тарифы на Китай от 50 до 100%.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же, и когда все страны НАТО ПРЕКРАНЯТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ В РОССИИ", — написал Трамп в своем Truth Social.

По его словам, покупка российских энергоресурсов отдельными государствами "значительно ослабляет переговорную позицию Североатлантического союза".

Как отмечает The New York Times, маловероятно, что требование Трампа будет выполнено, а аналитикам президента США об этом хорошо известно. Кроме того, крупнейшими покупателями российской нефти остаются Венгрия и Турция, лидеров которых Трамп неоднократно хвалил.

В то же время большинство стран ЕС уже существенно сократили импорт российской нефти, однако часть все еще зависит от российского газа, хотя о нем в заявлениях Трампа речь не шла.

"Господин Трамп неоднократно звенел оружием по поводу действий против России, но оставил себе повод воздержаться от них", — пишет издание.

Как заключает The New York Times, Трамп делает громкие заявления о санкциях, но ставит условия, которые сознательно сложно реализовать. Это позволяет ему критиковать НАТО и одновременно избегать шагов, которые могли бы обострить отношения с Россией.

