Трамп обещает новые санкции против России: в чем хитрость плана президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые жесткие санкции против России за ее агрессию против Украины. В то же время, американский лидер выдвинул условия для стран НАТО, которые делают реализацию этого сценария маловероятной.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
По словам Трампа, санкции будут введены только в том случае, если все страны НАТО согласятся сделать то же самое и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того президент США призвал союзников установить высокие тарифы на Китай от 50 до 100%.
По его словам, покупка российских энергоресурсов отдельными государствами "значительно ослабляет переговорную позицию Североатлантического союза".
Как отмечает The New York Times, маловероятно, что требование Трампа будет выполнено, а аналитикам президента США об этом хорошо известно. Кроме того, крупнейшими покупателями российской нефти остаются Венгрия и Турция, лидеров которых Трамп неоднократно хвалил.
В то же время большинство стран ЕС уже существенно сократили импорт российской нефти, однако часть все еще зависит от российского газа, хотя о нем в заявлениях Трампа речь не шла.
Как заключает The New York Times, Трамп делает громкие заявления о санкциях, но ставит условия, которые сознательно сложно реализовать. Это позволяет ему критиковать НАТО и одновременно избегать шагов, которые могли бы обострить отношения с Россией.
