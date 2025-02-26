Трамп обещает "выбить" из Путина уступки для Украины

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Марьян Ощановский
Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин вынужден будет пойти на уступки для завершения войны в Украине.
Трамп уверен, что заключит сделку. Фото из открытых источников
На вопрос о том, придется ли Путину пойти на уступки в контексте завершения войны в Украине, американский президент сказал, что ему придется это сделать".
Президент США заверил, что будет стремиться заключить "лучшее соглашение".
Он добавил, что "украинцы – хорошие бойцы", но "без нашей техники – у нас лучшая военная техника в мире – без нашей техники все бы закончилось очень быстро".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.
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