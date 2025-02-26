Трамп обещает "выбить" из Путина уступки для Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин вынужден будет пойти на уступки для завершения войны в Украине.

Трамп уверен, что заключит сделку. Фото из открытых источников

На вопрос о том, придется ли Путину пойти на уступки в контексте завершения войны в Украине, американский президент сказал, что ему придется это сделать".

Президент США заверил, что будет стремиться заключить "лучшее соглашение".

"Мы сделаем все возможное, чтобы заключить лучшее соглашение для обеих сторон. Но для Украины мы будем очень стараться заключить хорошее соглашение, чтобы они могли получить как можно больше территорий назад. Мы хотим вернуть как можно больше территории Украины", – заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что "украинцы – хорошие бойцы", но "без нашей техники – у нас лучшая военная техника в мире – без нашей техники все бы закончилось очень быстро".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.