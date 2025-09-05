logo

США
НОВОСТИ

Трамп обо всем знал: стало известно о тайном романе супруги президента США

Мелания могла крутить роман с работником известного ювелирного бренда

5 сентября 2025, 00:45 comments2422
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Мелания Трамп является супругой президента США Дональда Трампа уже более 20 лет. Однако в сети активно обсуждается слух о том, что в их отношениях давно существуют определенные проблемы.

Трамп обо всем знал: стало известно о тайном романе супруги президента США

Мелания Трамп (фото из открытых источников)

Одна из пользователей TikTok заявила, что у Мелании был роман с Генком Симерсом — руководителем отдела безопасности компании Tiffany & Co., расположенной в вестибюле Trump Tower в Нью-Йорке. По ее словам, эти отношения якобы продолжаются, по меньшей мере, с 2016 года. Об этом сообщило издание Enstarz. Именно поэтому первая леди США некоторое время избегала проживать в Вашингтоне и оставалась в Нью-Йорке.

"Она отказалась жить в Вашингтоне, потому что пыталась сохранить отношения с сотрудником Trump Tower", — говорилось в сообщении в TikTok.

Трамп обо всем знал: стало известно о тайном романе супруги президента США - фото 2

Свою версию событий озвучил и юморист Ноэль Каслер, работавший над шоу The Apprentice, посвященным Дональду Трампу. Он рассказал, что Мелания фактически жила со своим бойфрендом, на что указывало место доставки автомобиля первой леди.

"Мелания не жила с Трампом в Trump Tower, она жила со своим парнем. Нам пришлось забронировать транспорт на финал The Apprentice, и его доставка не была на Пятую авеню", — отметил Каслер.

В 2017 году писательница Моника Бирн также высказывала предположение, что Дональд Трамп был осведомлен о романе жены с Симерсом. Она утверждала, что между ними существовало соглашение: в случае проигрыша Трампом выборов они должны были развестись. Однако победа на выборах изменила ситуацию.

"В течение многих лет Мелания крутила роман с руководителем службы безопасности Tiffany's в вестибюле Trump Tower, и Дональд Трамп об этом знал. У них была договоренность (письменно, кажется), что если Трамп проиграет выборы, они разойдутся. Но потом он победил", — говорила Бирн.

Ни сама Мелания, ни Дональд Трамп публично не комментировали эти слухи. На официальных они везде вместе.

Трамп обо всем знал: стало известно о тайном романе супруги президента США - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Стало известно, что было в письме, которое Мелания Трамп написала Путину . Первая леди США Мелания Трамп обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с личным письмом, в котором призвала позаботиться о мирном будущем для детей, в том числе похищенных Россией украинских детей.

По данным издания Fox News, письмо Мелании Трамп было передано Путину лично Дональдом Трампом перед их встречей на Аляске, состоявшейся в ночь на 16 августа. В своем послании первая леди подчеркивает важность мира и ответственность мировых лидеров за судьбу будущих поколений.



Источник: https://www.enstarz.com/articles/242180/20250904/melania-trumps-secret-lover-bombshell-claims-say-first-lady-kept-longtime-boyfriend-next-door.htm
