Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Россию с просьбой стать посредником в переговорах с Ираном по его ядерной программе. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По данным издания, Трамп лично высказал эту просьбу Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале. Позже представители администрации США провели встречу с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, где обсуждали возможность привлечения Москвы к диалогу с Тегераном.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что Россия поддерживает дипломатическое решение проблем между США и Ираном и готова содействовать переговорам в рамках своих возможностей.

В Министерстве иностранных дел Ирана, отвечая на вопрос о потенциальной роли России как посредника, отметили, что подобные предложения от других стран являются привычной практикой.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения, естественно, что страны будут предлагать помощь, если она потребуется", — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что французское издание дало оценку действиям президента США . Французское издание Le Point выпустило номер с Дональдом Трампом на обложке, подписав его как "Человек из Москвы".

Под фото президента США размещена надпись: "Путин и Трамп – альянс хищников". Издание намекает на возможную пророссийскую позицию Трампа и его связи с Кремлем.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп хочет восстановить могущество России и готов жертвовать Украиной. Американскому президенту Дональду Трампу очень нужно завершить войну в Украине, как он и обещал, впрочем кремлевский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам, а только к принятию украинской капитуляции в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего и среднего. Об этом говорит общественный деятель Валерий Пекарь.

Но правда в том, говорит он, что у США нет рычагов влияния на Россию. Более того, Вашингтон стремится сохранить РФ и использовать ее против Китая.