logo

BTC/USD

105142.34

ETH/USD

3244.24

LTC/USD

127.25

USD/UAH

42.10

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе: громкое заявление президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе: громкое заявление президента США

Трамп обвинил политику инклюзивности в авиакатастрофе над Вашингтоном

сегодня, 19:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по поводу недавней авиакатастрофы в Вашингтоне. По его мнению, трагедия стала следствием политики предыдущих администраций, в частности, Джо Байдена и Барака Обамы. Он также связал инцидент с внедрением инклюзивных подходов в сфере авиации, которые, по его словам, снизили уровень профессионализма пилотов.

Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе: громкое заявление президента США

Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Белом доме Трамп подчеркнул, что авария произошла из-за военного вертолета, который "оказался не в том месте и не в то время". По его словам, авиационные стандарты в США значительно ослабли из-за политических решений его предшественников.

Как отметил, Дональд Трамп это результат политики демократических администраций, которые пренебрегали безопасностью в авиации. Байден и Обама своими решениями открыли путь к катастрофам.

Отдельно Трамп подверг критике политику инклюзивности в сфере подготовки пилотов, намекая, что такие изменения привели к снижению уровня профессионализма.

Расследование причин катастрофы продолжается, а официальные выводы пока не обнародованы.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на борту разбившегося вблизи Вашингтона самолета находились фигуристы, принимавшие участие в чемпионате США, в том числе и россияне. По словам американского фигуриста Джона Маравилла, который также должен был лететь этим рейсом, на борту было по меньшей мере 14 фигуристов, без учета тренеров. Однако ему не разрешили сесть в самолет из-за его собаки, которая была слишком велика для перевозки. На борту самолета находились 64 человека, а в вертолете — три. Согласно информации СМИ, спасательные работы на месте крушения еще не завершены, но уже есть подтверждение гибели лиц из обоих транспортных средств.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/
Теги:

Новости

Все новости