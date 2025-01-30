Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе: громкое заявление президента США

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по поводу недавней авиакатастрофы в Вашингтоне. По его мнению, трагедия стала следствием политики предыдущих администраций, в частности, Джо Байдена и Барака Обамы. Он также связал инцидент с внедрением инклюзивных подходов в сфере авиации, которые, по его словам, снизили уровень профессионализма пилотов.

Трамп обвинил Байдена в авиакатастрофе. Фото из открытых источников

Во время брифинга в Белом доме Трамп подчеркнул, что авария произошла из-за военного вертолета, который "оказался не в том месте и не в то время". По его словам, авиационные стандарты в США значительно ослабли из-за политических решений его предшественников.

Как отметил, Дональд Трамп это результат политики демократических администраций, которые пренебрегали безопасностью в авиации. Байден и Обама своими решениями открыли путь к катастрофам.

Отдельно Трамп подверг критике политику инклюзивности в сфере подготовки пилотов, намекая, что такие изменения привели к снижению уровня профессионализма.

Расследование причин катастрофы продолжается, а официальные выводы пока не обнародованы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на борту разбившегося вблизи Вашингтона самолета находились фигуристы, принимавшие участие в чемпионате США, в том числе и россияне. По словам американского фигуриста Джона Маравилла, который также должен был лететь этим рейсом, на борту было по меньшей мере 14 фигуристов, без учета тренеров. Однако ему не разрешили сесть в самолет из-за его собаки, которая была слишком велика для перевозки. На борту самолета находились 64 человека, а в вертолете — три. Согласно информации СМИ, спасательные работы на месте крушения еще не завершены, но уже есть подтверждение гибели лиц из обоих транспортных средств.



