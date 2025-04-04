Трамп обвинил Европу в "охоте на ведьм" и поддержал поклонницу России

Президент США Дональд Трамп назвал приговор в отношении лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "охотой на ведьм" в Европе. По его словам, "левые" европейцы пытаются закрыть рот своим оппонентам.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на приговор Марин Ле Пен, по которому французскому лидеру запретили участвовать в выборах на 5 лет.

"Охота на ведьм против Марин Ле Пен является еще одним примером того, как европейские левые используют закон, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, на этот раз дойдя так далеко, что посадил оппонента в тюрьму", — пишет Трамп.

Трамп назвал незаконные действия Ле Пен "бухгалтерской" ошибкой и заявил, что ее устранение из политики будет иметь плохие последствия для Франции и ее народа.

"Я не знаю Марин Ле Пен, но я ценю то, как тяжело она работала столько лет. Она понесла потери, но продолжала идти, и теперь, перед тем, что должно было быть Великой победой, они предъявили ей незначительное обвинение, о котором она, вероятно, ничего не знала — для меня это звучит как "бухгалтерская" ошибка", — пишет Трамп.

В конце президент США призвал освободить Марин Ле Пен: "FREE MARINE LE PEN!".

В марте суд Парижа признал виновной Марин Ле Пен и еще восьмерых ее соратников в хищении публичных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Трамп впервые отреагировал на запрет Ле Пен участвовать в выборах во Франции.

Также "Комментарии" писали, что Ле Пен критиковала решение Трампа по Украине.