Трамп обвинил Европу в "охоте на ведьм" и поддержал поклонницу России

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп назвал приговор в отношении лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "охотой на ведьм" в Европе. По его словам, "левые" европейцы пытаются закрыть рот своим оппонентам.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на приговор Марин Ле Пен, по которому французскому лидеру запретили участвовать в выборах на 5 лет.
Трамп назвал незаконные действия Ле Пен "бухгалтерской" ошибкой и заявил, что ее устранение из политики будет иметь плохие последствия для Франции и ее народа.
В конце президент США призвал освободить Марин Ле Пен: "FREE MARINE LE PEN!".
В марте суд Парижа признал виновной Марин Ле Пен и еще восьмерых ее соратников в хищении публичных средств.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Трамп впервые отреагировал на запрет Ле Пен участвовать в выборах во Франции.
Также "Комментарии" писали, что Ле Пен критиковала решение Трампа по Украине.
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