Трамп обвинил маленькую рыбку в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что причиной масштабных пожаров в Лос-Анджелесе стала защита местной рыбы – дельтовой корюшки (Hypomesus transpacificus). По словам Трампа, именно из-за природоохранных действий в отношении этой рыбы у пожарных не было воды для тушения пожара.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В сообщении на платформе Truth Social Трамп обвиняет губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что он лишил Лос-Анджелес воды, необходимой для борьбы со стихией.

"Губернатор Гэвин Ньюсом отказался подписать представленную ему декларацию о восстановлении водоснабжения. Он хотел защитить никудышную рыбу, корюшку, снабдив ее большим количеством воды (это не удалось!), но теперь мы платим за это самую высокую цену. Он сам виноват в том, что нет воды ни для пожарных гидрантов, ни для пожарных самолетов!", — пожаловался Трамп, несмотря на то, что декларации о водоснабжении не существует.

Ньюсом отреагировал на слова Трампа и сказал, что избранный президент США распространяет ложные заявления.

"Неправдивая и дезинформация, я не думаю, что это приносит преимущества или помощь кому-то из нас. Отвечая на слова Дональда Трампа, мы бы потратили еще месяц. Я с ними знаком. Каждое избранное должностное лицо, с которым он не соглашается, хорошо с ними знаком", – сказал Ньюсом.

По его словам, Трамп не разбирается в водной политике в государстве. Губернатор Калифорнии в итоге призвал Трампа приехать в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с пострадавшими и пожарными, однако не получил ответа.

Дельтовая корюшка – это небольшая рыба размером до 5-6 см, являющаяся эндемиком Калифорнии. Как объясняет водный эколог из Университета Калифорнии Эндрю Райпел, дельтовая корюшка тысячи лет была основой пищевой цепи в этом регионе.

"Это ели все. От лосося до акул и людей. Вид исторически имел огромную ценность. Он снабдил энергией всю пищевую сеть", — говорит Райпел.

По его словам, рыбы были почти полностью истреблены из-за интродукции моллюсков, которые начали конкурировать за еду с корюшкой, а также из-за влияния стоков из загрязняющих воду сельскохозяйственных угодий. В 2009 году дельтовая корюшка была внесена в список исчезающих животных. Уже несколько лет в дикой природе не находили этот вид, и считается, что их осталось менее 100 особей. Однако есть попытки экологов разводить корюшку в неволе, чтобы потом выпустить в дикую природу.

Чтобы предотвратить вымирание, дельтовая корюшка охраняется федеральным законодательством. Эти средства защиты в небольшой степени ограничивают, когда и сколько воды можно выкачать из дельты, чтобы обеспечить рыбу достаточным количеством пресной воды. Однако профессор права из Калифорнийского университета Карриган Берк объясняет, что эти ограничения не повлияли на отсутствие воды, ведь существуют гораздо более жесткие ограничения, чтобы соленая вода не двигалась вверх по течению и не делала воду непригодной для использования в городах и на фермах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Меле Гибсоне, который выдвинул ужасную теорию заговора по пожарам в Лос-Анджелесе.

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