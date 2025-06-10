Трамп обвинил одну конкретную страну в дефиците оружия в армии США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не хватает вооружения. По его словам, это связано с поставками оружия одной стране.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме подверг критике помощь одной из стран, оказываемой США. По его словам, из-за этого Соединенные Штаты испытывают дефицит вооружения.

"Мы в значительной степени построили нашу армию, но у нас немного не хватает боеприпасов. Это потому, что они очень быстро отправляются в другие страны. Одна конкретная страна слишком быстро тратит это оружие, но американцы обязательно его вернут. Мы восстановим его очень быстро", — сказал Трамп.

Во время выступления Трамп не назвал страну, из-за которой, по мнению президента США, у американской армии есть некоторый дефицит вооружения. Однако, вероятно, Трамп имел в виду Украину.

После прихода к власти администрация Трампа не предоставила Украине ни один военный пакет помощи. Американское оружие, которое сейчас поставляется Украине, было объявлено в пакетах помощи времен президентства Джо Байдена. Однако, несмотря на критику от Трампа по поставкам оружия в Украину, США продолжают оказывать военную помощь Израилю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о коварном шаге Трампа. США отправили 20 тысяч ракет для сбивания "шахедов" вместо Украины на Ближний Восток.

Также "Комментарии" писали, что Израиль неожиданно передал Украине важное оружие для войны против России. Этим оружием оказалась старая система Patriot, которую Израиль вернул в США, там ее восстановили и передали украинской армии.



