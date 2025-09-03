Трамп обвинил Путина, Кима и Си в заговоре против США: что известно

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин почтит вклад американских солдат во время парада в честь капитуляции Японии во Второй мировой войне, и поздравил лидеров России, Северной Кореи и Китая, которые "сговорились против Соединенных Штатов".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп упомянул о военном параде в Китае в своей соцсети Truth Social. Президент США призвал Си Цзиньпина упомянуть об американцах, которые помогали Китаю во Второй мировой войне.

"Ключевой вопрос состоит в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему вернуть СВОБОДУ от очень враждебного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе Китая за победу и славу", — написал Трамп.

Далее Трамп продолжил свое сообщение словами приветствия российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые присутствовали на параде Си Цзиньпина.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые готовят сговор против Соединенных Штатов Америки", — добавил Трамп.

Трамп подразумевал поддержку Америкой борьбы Китая против Японии во время Второй мировой войны. Американцы поддерживали китайские войска по программе ленд-лиза и воевали бок о бок с ними, в частности во время кампании в Бирме. Несмотря на это, на параде в Пекине по случаю 80-летия Победы над Японией нет делегации США, в то время как среди иностранных лидеров, участвующих в мероприятии, есть лидеры России, Северной Кореи и Ирана.

Отвечая ранее в Белом доме на вопросы о параде и участии Путина и Кима, Трамп сказал, что не рассматривает это как вызов Соединенным Штатам, поскольку у него хорошие отношения с Си.

"Я совсем не считаю это таким. Китай нуждается в нас, и у меня очень хорошие отношения с главой Си. Как вы знаете, Китай нуждается в нас гораздо больше, чем мы нуждаемся в них", – заявил Трамп.

