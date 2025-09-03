Трамп обвинил Путина, Кима и Си в заговоре против США: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин почтит вклад американских солдат во время парада в честь капитуляции Японии во Второй мировой войне, и поздравил лидеров России, Северной Кореи и Китая, которые "сговорились против Соединенных Штатов".
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Трамп упомянул о военном параде в Китае в своей соцсети Truth Social. Президент США призвал Си Цзиньпина упомянуть об американцах, которые помогали Китаю во Второй мировой войне.
Далее Трамп продолжил свое сообщение словами приветствия российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые присутствовали на параде Си Цзиньпина.
Трамп подразумевал поддержку Америкой борьбы Китая против Японии во время Второй мировой войны. Американцы поддерживали китайские войска по программе ленд-лиза и воевали бок о бок с ними, в частности во время кампании в Бирме. Несмотря на это, на параде в Пекине по случаю 80-летия Победы над Японией нет делегации США, в то время как среди иностранных лидеров, участвующих в мероприятии, есть лидеры России, Северной Кореи и Ирана.
Отвечая ранее в Белом доме на вопросы о параде и участии Путина и Кима, Трамп сказал, что не рассматривает это как вызов Соединенным Штатам, поскольку у него хорошие отношения с Си.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае с Путиным на саммите ШОС. Что сделал Си Цзиньпин.
Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине.