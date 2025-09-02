logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине

Трамп предлагает Украине и России воевать так долго, пока они не согласятся на окончание войны.

2 сентября 2025, 13:40 comments4821
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хотел бы окончание войны России против Украины, но указал на возможность того, что обеим странам придется еще повоевать. По мнению Трампа, это в конце концов приведет к прекращению войны.

Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине

План Трампа для окончания войны. Фото: comments.ua

Трамп в интервью Daily Caller рассказал о своей встрече с Путиным на Аляске. По его словам, во время разговора с российским диктатором он думал, что война в Украине может закончиться вскоре, однако теперь считает необходимым, чтобы конфликт продолжался.

"Мы ладили. У нас были хорошие отношения на протяжении многих лет, действительно очень хорошие. Вот почему я действительно думал, что мы это закончим. Я бы очень хотел, чтобы это закончилось. Возможно, им придется еще немного повоевать. Знаешь, просто продолжать войну... глупо, продолжать войну", — сказал Трамп.

На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Трамп ответил, что не знает, может ли состояться их двусторонняя встреча, однако трехсторонняя "произойдет". Также Трамп повторил свою аналогию о детях на детской площадке и войне в Украине, где указал, что те в конце концов остановятся.

"У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на детской площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться, и ты хочешь, чтобы они остановились, и они продолжают. Спустя время они очень рады остановиться. Понимаешь? Практически так и есть. Иногда им приходится немного повоевать, прежде чем вы сможете остановить их. Но это длится уже давно. Многие погибли", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне слухов о смерти Трампа над Белым домом приспустили флаг.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перевернул все с ног на голову. Какие теперь шансы на мир в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dailycaller.com/2025/09/01/donald-trump-reagan-reese-daily-caller-interview-full-transcript/
Теги:

Новости

Все новости