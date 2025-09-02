Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хотел бы окончание войны России против Украины, но указал на возможность того, что обеим странам придется еще повоевать. По мнению Трампа, это в конце концов приведет к прекращению войны.

План Трампа для окончания войны. Фото: comments.ua

Трамп в интервью Daily Caller рассказал о своей встрече с Путиным на Аляске. По его словам, во время разговора с российским диктатором он думал, что война в Украине может закончиться вскоре, однако теперь считает необходимым, чтобы конфликт продолжался.

"Мы ладили. У нас были хорошие отношения на протяжении многих лет, действительно очень хорошие. Вот почему я действительно думал, что мы это закончим. Я бы очень хотел, чтобы это закончилось. Возможно, им придется еще немного повоевать. Знаешь, просто продолжать войну... глупо, продолжать войну", — сказал Трамп.

На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Трамп ответил, что не знает, может ли состояться их двусторонняя встреча, однако трехсторонняя "произойдет". Также Трамп повторил свою аналогию о детях на детской площадке и войне в Украине, где указал, что те в конце концов остановятся.

"У вас есть ребенок, и есть еще один ребенок на детской площадке, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться, и ты хочешь, чтобы они остановились, и они продолжают. Спустя время они очень рады остановиться. Понимаешь? Практически так и есть. Иногда им приходится немного повоевать, прежде чем вы сможете остановить их. Но это длится уже давно. Многие погибли", — сказал Трамп.

