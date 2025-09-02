Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хотел бы окончание войны России против Украины, но указал на возможность того, что обеим странам придется еще повоевать. По мнению Трампа, это в конце концов приведет к прекращению войны.
План Трампа для окончания войны. Фото: comments.ua
Трамп в интервью Daily Caller рассказал о своей встрече с Путиным на Аляске. По его словам, во время разговора с российским диктатором он думал, что война в Украине может закончиться вскоре, однако теперь считает необходимым, чтобы конфликт продолжался.
На вопрос о возможной встрече Путина и Зеленского Трамп ответил, что не знает, может ли состояться их двусторонняя встреча, однако трехсторонняя "произойдет". Также Трамп повторил свою аналогию о детях на детской площадке и войне в Украине, где указал, что те в конце концов остановятся.
