Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить о западных миротворцах в Украине, пока нет соглашения о завершении войны.

Трамп не обсуждает вопрос миротворцев в Украине. Фото из открытых источников

"Сначала нужно заключить мирное соглашение. Я хочу завершить дело, а не сглазить. У нас были очень хорошие переговоры с Россией и, как вам известно, очень хорошие переговоры с Украиной. Мы близки к соглашению, но сейчас еще нет соглашения", — сказал Дональд Трамп.

Соответствующее заявление американский президент сделал на встрече с британским премьером Киром Стармером.

Как известно, Стармер и Макрон ставили одной из главных целей переговоров с Трампом вопрос о британских и французских миротворцах в Украине и гарантиях для них со стороны США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.

