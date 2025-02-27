logo

BTC/USD

84171.64

ETH/USD

2293.87

LTC/USD

124.54

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп объяснил, почему не хочет говорить о миротворцах в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объяснил, почему не хочет говорить о миротворцах в Украине

В настоящее время актуальным вопросом американский президент считает мирное соглашение

27 февраля 2025, 23:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет говорить о западных миротворцах в Украине, пока нет соглашения о завершении войны.

Трамп объяснил, почему не хочет говорить о миротворцах в Украине

Трамп не обсуждает вопрос миротворцев в Украине. Фото из открытых источников

"Сначала нужно заключить мирное соглашение. Я хочу завершить дело, а не сглазить. У нас были очень хорошие переговоры с Россией и, как вам известно, очень хорошие переговоры с Украиной. Мы близки к соглашению, но сейчас еще нет соглашения", — сказал Дональд Трамп.

Соответствующее заявление американский президент сделал на встрече с британским премьером Киром Стармером.

Как известно, Стармер и Макрон ставили одной из главных целей переговоров с Трампом вопрос о британских и французских миротворцах в Украине и гарантиях для них со стороны США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sq1755ZhO3A
Теги:

Новости

Все новости