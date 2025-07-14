Трамп объяснил, почему не хочет называть Путина убийцей

Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО сделал новое заявление о Путине.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я не хочу называть Путина убийцей, но он крепкий парень. Он обманул многих людей: Буша, Обаму, Клинтона, Байдена. Но он не обманет меня", - заявил Трамп.

Также президент США отметил, что его разговоры с Путиным всегда были приятными – но "разговоры завершаются, начинаются действия". Он признался, что разговоры с Путиным ничего не значат для него.

"Я много говорю с ним о том, как это сделать. И всегда вешаю трубку и говорю: "Ну, это был хороший телефонный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу. И я говорю: "Странно". А когда это происходит три-четыре раза, то, как вы говорите, разговора ничего не значат".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине около 20 систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Трамп, по информации украинского политика, заявил, что "17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину". Напомним: президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с западными партнерами постоянно подчеркивает необходимость увеличить количество систем ПВО в Украине, чтобы закрыть небо и уменьшить количество пострадавших от российских обстрелов.

Трамп очень зол непосредственно на Путина за постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие, за то, что заставляет выглядеть слабым и не способным влиять на ситуацию в глазах мировых лидеров, и хочет наказать виновного с помощью Украины.



