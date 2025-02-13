Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а затем Зеленскому

Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими" вчерашние разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп переговорил с Путиным. Фото из открытых источников

"Кто-то говорит, что я должен был первым позвонить Зеленскому. Но я так не считаю. Нам нужно узнать, хочет Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение, потому что он мне об этом сказал. Теперь я знаю, что Россия тоже хочет заключить соглашение", – сказал Дональд Трамп.

Президент США также заверил, что Украина будет участвовать в будущих переговорах о завершении войны.

По просьбе прокомментировать, будут ли украинцы вовлечены в дальнейшие мирные переговоры, которые Белый дом будет вести с Россией, он заявил: "Конечно, будут".

"Они являются частью этого процесса. У нас будет Украина, будет Россия, будут привлечены и другие люди", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи. "Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США. Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что события в треугольнике США-Россия-Украина начали двигаться стремительно и даже головокружительно, отметил политолог Владимир Фесенко. "Кто-то уже ожидает, что завтра будет мир, а кто-то в панике, что Трамп задружится с Путиным и заставит нас к миру на российских условиях. Советую всем немного успокоиться. С Путиным и, особенно с Трампом, завтра может быть иначе, чем сегодня, а тем более вчера. И то, что они говорят не значит, что именно так и говорит, значит именно и так.