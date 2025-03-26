Трамп объяснил, почему так сильно настаивает на аннексии Гренландии США

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Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Гренландия важна для Соединенных Штатов с точки зрения международной безопасности. Об этом он рассказал в интервью в подкасте американского ведущего Винса Кольянезе, передает Европейская правда.
Дональд Трамп. Фото: СNN
Комментируя предстоящий визит вице-президента и второй леди США в Гренландию, Трамп отметил, что этот визит необходим, чтобы продемонстрировать важность острова для США в контексте глобальной безопасности.
"Гренландия необходима нам для международной безопасности. Это нужно для нашей оборонительной и наступательной позиции, особенно в текущей ситуации в мире... Мы должны ее получить. Это неприятно говорить, но мы просто должны ее иметь", – подчеркнул Трамп.
В то же время, он признал, что жители Гренландии, вероятно, не желают, чтобы их остров стал частью США.
"Возможно, они не хотят этого, но я считаю, что мы должны сделать это, убедить их и получить эту территорию. Без нее невозможно эффективно защищать большую часть этой земли, а не только США. Поэтому мы должны ее иметь, и я уверен, что мы ее получим", – заявил американский лидер.
Как известно, на этой неделе делегация США посетит Гренландию. Премьер острова, Муте Эгеде, критиковал этот визит, назвав его "провокацией". Также стало известно, что вице-президент США Джей Ди Венс присоединится к своей жене Уши Венс, которая 28 марта вместе с делегацией отправится в Гренландию.
Ранее портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп подтвердил свой интерес по сектору Газа. Эту территорию нынешний глава Белого дома хочет сделать фактически подконтрольной США без привлечения американских военных.
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