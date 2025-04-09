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Трамп объяснил, почему взял паузу во введении тарифов

Несколько часов назад США поставили на паузу дополнительные тарифы для ряда стран.

9 апреля 2025, 23:20
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение временно приостановить действие глобальных торговых тарифов на 90 дней, отметив, что многие стали чрезмерно волноваться из-за введения новых пошлин.

Трамп объяснил, почему взял паузу во введении тарифов

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Трампа во время мероприятия в Белом доме.

"Мне показалось, что люди начали паниковать. Они слишком нервничали, пугались, потому что впереди нас ждет большая работа", — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов по паузе в тарифах.

Президент подчеркнул, что в этом вопросе важно быть гибким.

"Иногда нужно быть гибким. Я могу сказать: вот стена. Я пройду через нее, даже если ничего не произойдет, а вы не сможете это сделать. Иногда нужно найти путь вокруг, под или над стеной", — объяснил Трамп.

Однако он также отметил, что вопрос тарифов еще не решен окончательно, и США получают значительную поддержку от других стран.

Трамп также выразил уверенность, что даже Китай желает заключить соглашение с США по тарифам, хотя и не знает, как это реализовать.

"Они (китайцы — ред.) гордые люди, и президент Си — тоже гордый человек. Я хорошо его знаю, и они просто еще не поняли, как подойти к этому, но в конце концов они найдут решение. Они сейчас ищут способ и хотят заключить соглашение", — добавил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп объявил о "паузе" в тарифах, но не для всех стран. Таможенные тарифы Соединенных Штатов Америки для большинства стран временно снижаются до 10%, в то же время для Китая они остаются на повышенном уровне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети.

"Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, этим я повышаю тариф, который Соединенные Штаты Америки взимают с Китая, до 125%, что вступает в силу немедленно. В какой-то момент, надеемся, в ближайшем будущем, Китай поймет, что дни обдирания США и других стран больше не будут."

В то же время он сообщил, что на фоне обращений более 75 стран в американские ведомства, включая Министерство торговли, Казначейство и USTR, по вопросам торговли, тарифных барьеров, валютной политики и других связанных вопросов, США вводят временную паузу.



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