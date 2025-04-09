Трамп объяснил, почему взял паузу во введении тарифов

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение временно приостановить действие глобальных торговых тарифов на 90 дней, отметив, что многие стали чрезмерно волноваться из-за введения новых пошлин.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Трампа во время мероприятия в Белом доме.

"Мне показалось, что люди начали паниковать. Они слишком нервничали, пугались, потому что впереди нас ждет большая работа", — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов по паузе в тарифах.

Президент подчеркнул, что в этом вопросе важно быть гибким.

"Иногда нужно быть гибким. Я могу сказать: вот стена. Я пройду через нее, даже если ничего не произойдет, а вы не сможете это сделать. Иногда нужно найти путь вокруг, под или над стеной", — объяснил Трамп.

Однако он также отметил, что вопрос тарифов еще не решен окончательно, и США получают значительную поддержку от других стран.

Трамп также выразил уверенность, что даже Китай желает заключить соглашение с США по тарифам, хотя и не знает, как это реализовать.

"Они (китайцы — ред.) гордые люди, и президент Си — тоже гордый человек. Я хорошо его знаю, и они просто еще не поняли, как подойти к этому, но в конце концов они найдут решение. Они сейчас ищут способ и хотят заключить соглашение", — добавил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп объявил о "паузе" в тарифах, но не для всех стран. Таможенные тарифы Соединенных Штатов Америки для большинства стран временно снижаются до 10%, в то же время для Китая они остаются на повышенном уровне. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети.

"Из-за отсутствия уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам, этим я повышаю тариф, который Соединенные Штаты Америки взимают с Китая, до 125%, что вступает в силу немедленно. В какой-то момент, надеемся, в ближайшем будущем, Китай поймет, что дни обдирания США и других стран больше не будут."

В то же время он сообщил, что на фоне обращений более 75 стран в американские ведомства, включая Министерство торговли, Казначейство и USTR, по вопросам торговли, тарифных барьеров, валютной политики и других связанных вопросов, США вводят временную паузу.